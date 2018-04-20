Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Мачаликашвили: Я хочу наказания виновного в беде моего сына


20.04.2018   19:13
Мы не говорим с властями языком ультиматумов, мы требуем признать невиновность Темирлана, присвоить нашей семье статус пострадавших и наказать виновных, - об этом заявил Малхаз Мачаликашвили.
Отец Темирлана Мачаликашвили считает, что следствие зашло в тупик и не будет завершено объективно.

«До сих пор они не смогли представить ни одного доказательства, поэтому мы больше не надеемся на завершение следствия, тем более, на объективное завершение. Мою семью поддерживает все ущелье, и сегодня тоже собрались по своему желанию. Ни я, ни село не собираемся останавливаться. Пока не знаю, каким будет наш план действий, это покажет время. Я хочу, чтобы были наказаны все виновные в беде моего сына», - отметил Малхаз Мачаликашвили.

Темирлан Мачаликашвили был ранен в ходе спецоперации, прошедшей 26 декабря в Панкисском ущелье. 10 января он скончался в больнице.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
«Банк Грузии» создал Tourist Card специально для туристов
Транзит нефти по трубопроводам Грузии в I квартале вырос на 2,8%
Грузия начинает новую маркетинговую кампанию на Tripadvisor
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Гали опасаются, что сухумский режим закроет еще 7 грузинских школ
ЕС готов поддержать мирную инициативу правительства Грузии практическими шагами
Единственной возможностью качественного лечения для гальцев является переход на эту сторону Ингури
Новая инициатива Грузии окажет позитивное влияние на мирный процесс - и.о. посла США
В январе–марте абхазы почти полностью забрали электроэнергию Ингури ГЭС и Варднил ГЭС
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Полиция в Ереване задержала 100 демонстрантов
Омбудсмен Армении осудил насилие в отношении журналиста Тирайра Мурадяна
Никол Пашинян – «Сигналь, если ты против Сержа Саргсяна» (Видео)
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна