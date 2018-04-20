Мачаликашвили: Я хочу наказания виновного в беде моего сына

20.04.2018 19:13 Мы не говорим с властями языком ультиматумов, мы требуем признать невиновность Темирлана, присвоить нашей семье статус пострадавших и наказать виновных, - об этом заявил Малхаз Мачаликашвили.

Отец Темирлана Мачаликашвили считает, что следствие зашло в тупик и не будет завершено объективно.



«До сих пор они не смогли представить ни одного доказательства, поэтому мы больше не надеемся на завершение следствия, тем более, на объективное завершение. Мою семью поддерживает все ущелье, и сегодня тоже собрались по своему желанию. Ни я, ни село не собираемся останавливаться. Пока не знаю, каким будет наш план действий, это покажет время. Я хочу, чтобы были наказаны все виновные в беде моего сына», - отметил Малхаз Мачаликашвили.



Темирлан Мачаликашвили был ранен в ходе спецоперации, прошедшей 26 декабря в Панкисском ущелье. 10 января он скончался в больнице.















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