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ФИФА изъяла с веб-сайта информацию о количестве граничащих с Россией стран
20.04.2018 19:19
Международная федерация футбола (ФИФА) изъяла со своего веб-сайта информацию о количестве граничащих с Россией стран, в которой, предположительно, подразумевались и оккупированные Россией территории Грузии - Абхазия и Цхинвальский регион/т.н.т.н. Южная Осетия.
На официальном сайте ФИФА была опубликована информация о том, что Россия граничит с 18 государствами.
Россия географически граничит с 16 странами, из них с 14 государствами по суше и с 2 (США, Япония) по морю.
Исходя из этого, в первоначальной информации на сайте ФИФА с большой вероятностью подразумевались оккупированные Абхазия и Цхинвальский регион. Но вместе с тем, перечня пограничных стран в информации не было.
Первый канал обратился в письменной форме в пресс-службу ФИФА за выяснением вопроса о том, подразумеваются ли среди 18 государств оккупированные Россией Абхазия и Цхинвальский регион. С аналогичным вопросом к ФИФА обратился журналист «Радио Свобода» Рикард Йозвяк. Вскоре после обращения ФИФА изъяла с сайта информацию о количестве стран, граничащих с Россией.
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