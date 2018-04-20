В Панкисском ущелье требуют признать убитого Мачаликашвили невиновным

20.04.2018 21:08 Жители села Дуиси в Панкисском ущелье Грузии сегодня провели протестную акцию — родные и близкие Темирлана Мачаликашвили, получившего смертельное ранение при задержании, потребовали от властей признать его невиновным.



19-летний Мачаликашвили был ранен во время спецоперации 26 декабря 2017 года и спустя две недели скончался в клинике, не приходя в сознание.

Спецоперация в Панкисском ущелье проходила с целью задержания обвиняемых в оказании помощи террористу Ахмету Чатаеву и его сообщникам. Согласно официальным данным, сотрудники спецназа выстрелили Мачаликашвили в голову и плечо после того, как заметили, что он пытается взорвать ручную гранату.



Семья погибшего настаивает на том, что Мачаликашвили не был связан с террористами. Участники сегодняшней акции потребовали встречи с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили. Жители Дуиси хотят, чтобы глава правительства лично ознакомил их с деталями дела Мачаликашвили.



«Государство должно разговаривать с народом «лицом к лицу», а не через посредников… Мы полноценные граждане этой страны. Понимание этого должно проявляться и со стороны государства, и никто не должен на нас смотреть с недоверием», — сказал журналистам один из участников акции, местный житель Муса Панкисели.



Протестующие также настаивают на том, чтобы власти предоставили статус потерпевших семье Мачаликашвили, а также наказали спецназовцев, причастных к гибели Темирлана. В случае, если их требования не будут удовлетворены, жители Дуиси грозятся провести протестные акции в Тбилиси.

В начале февраля семья Мачаликашвили встретилась с Главным прокурором Грузии Ираклием Шотадзе, который ознакомил их с ходом расследования.



На сегодняшний день по обвинению в оказании помощи террористам арестованы шесть человек — Руслан Алдамов, Зураб Горнакашвили, Рамаз Маргошвили, Бадур Чопанашвили, а также Зураб Идоидзе и Анатолий Бердзенишвили.



Следствие продолжается по статье «финансирование терроризма, обеспечение террористической деятельности иной материальной поддержкой или ресурсами, повлекшее тяжкие последствия», что наказывается лишением свободы на срок от 17 до 20 лет или бессрочным лишением свободы.



Чатаева и двух его сообщников Ибрагима Адашева и Асланбега Солтахмадова уже нет в живых. Первый подорвал себя, а остальных ликвидировал спецназ в ходе антитеррористической операции 22 ноября 2017 года. Еще один сообщник Чатаева — Шоайп Борзиев был задержан накануне спецоперации.















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