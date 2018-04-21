Православная церковь завтра отмечает День памяти святых жен-мироносиц

21.04.2018 18:29 Завтра, в третье после Пасхи воскресенье, Православная Церковь отмечает День памяти святых жен-мироносиц. В связи с этим в храмах пройдет божественная литургия.



Как сообщают в патриархии Грузии, Католикос-Патриарх всея Грузии, Святейший и Блаженнейший Илия II в 10:00 начнет божественную литургию в кафедральном соборе Пресвятой Троицы.



В этот день вспоминаются и чествуются святые жены-мироносицы - Мария Магдалина, Мария Клеопова, Саломия, Иоанна, Марфа, Мария, Сусанна и др.



Мироносицы - это те самые женщины, которые из любви к Иисусу Христу принимали его в своих домах, а позже последовали за ним к месту распятия на Голгофу. А на следующий день пришли они ко Гробу Господню, чтобы помазать тело Христа миром.



Согласно погребальному обычаю Израиля того времени, тело умершего помазывали ароматными маслами, Гробом служила заранее приготовленная пещера в скале. Тело обычно полагали вглубь пещеры, а снаружи вход заваливали огромным камнем, а для того чтобы войти в пещеру, необходимо было отвалить камень, что женщинам, конечно, не по силам. Вот, шли они и думали: «Кто же отвалит им камень от входа?». Но случилось чудо: пришедши к пещере, они увидели камень отваленным, и, войдя не обнаружили тело умершего. Им явился светлый юноша - Ангел. И возвестил о великой радости Воскресения Господа Иисуса Христа.



Господь удостоил этих женщин первыми получить радостную весть за их верность и бесстрашие. Ведь Христос был ложно обвинен и распят на Кресте как преступник, поэтому было опасно проявлять сторонним людям какое-либо сочувствие к Нему. Это могли расценить как соучастие в деятельности Христа и многие ученики - апостолы по этой причине прятались из страха, а тут хрупкие женщины не побоялись и доказали свою любовь и преданность Христу Спасителю.















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