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Саба Чинчараули: Отец был футболистом и я последовал его примеру


21.04.2018   20:29
В последнее время определенный интерес пециалистов и поклонников футбола вызывает игра защитника юношеской сборной Грузии (U-17 и U-16) и бельгийского клуба Waasland Beveren Сабы Чинчараули. У Сабы (ему 22 марта исполнилось 16 лет) есть данные и возможности для того, чтобы в ближайшие годы сформироваться успешным, классным футболистом. Автор этих строк знаком с ним с мая 2013 года, когда проживающий в Бельгии с 1998 года его отец Гия Чинчараули (бывший форвард юношеских сборных Грузии и СССР, вице-чемпион Европы 1984 ) и родившийся в Бельгии Саба вместе активно болели за юношескую сборную Грузии (U -19) в матчах элитраунда ЧЕ в Борнеме и Вестерло. Тогда Сабе было 11 лет, он играл в детской лиге Бельгии за клуб "Мехелен", затем Саба выступал за команду "Гент", а с 2017 года он играет в юношеской лиге Бельгии за Waasland Beveren.

В прошлом и текущем году Саба провел несколько игр за юношеские сборные Грузии U-17 и U-16. В марте текущего года в интервью Общественному телевидению Грузии он сказал:"Я родился и вырос в Бельгии, я очень уважаю Бельгию и бельгийцев, в то же время отмечу, что я грузин и для меня большая честь и ответственность играть за сборную Грузии".

На днях в беседе с автором этих строк Саба отметил, что в его "становлении футболистом большую роль сыграл отец Гия". "Мой отец был футболистом, он привил мне любовь к футболу,с детства я видел фотографии, где мой отец на футбольном поле -во время игр и тренировок. Каждый год, летом, я приезжал в Грузию на каникулах, родственники и друзья отца мне говорили мне о том, что отец был хорошим форвардом, бомбардиром, вице-чемпионом Европы",-рассказывает Саба. Он с гордостью отмечает, что "пошел по стопам отца-футболиста". "В отличие от отца-форварда, я играю в защите и мой рост (1 м 92 см) также способствует этому, хотя люблю подключаться к атакам.Моя задача -в ближайшие годы добиться права играть в высшей лиге чемпионата Бельгии,а в будущем -если заслужу-играть за национальную сборную Грузии и попасть в составе сборной в финальный этап ЧЕ и ЧМ",-признался юный футболист.

Об этом же мечтает и его отец Гия Чинчараули - бывший форвард юношеских сборных Грузии и СССР, вице-чемпион Европы 1984 года. С ним и сыном Сабой я познакомился в мае 2013 года в Бельгии. Тогда во время пребывания в Брюсселе сотрудник посольства Грузии в Бельгии Ираклий Жгенти сказал мне, что "желает познакомить меня с проживающим с 1997 года в Мехелене грузинским футболистом-ветераном Гией Чинчараули". Я не смог скрыть радость от такой информации-ведь имя футболиста-бомбардира Гии Чинчараули хорошо помнил с 1980-х годов по его матчам за юношеские сборные Грузии и СССР. В мае 2013 года Гия не только активно болел за сборную Грузии в Бельгии, но и сыграл большую роль в мобилизации проживающих в Бельгии грузин на посещение игр юношеской сборной Грузии U-19-тогда наши юниоры победили в Вестерло команду Шотландии (3:1), в Борнеме обыграли Бельгию (2:0), с Англией сыграли вничью-1:1. Грузия заняла тогда первое место в элитраунде и получила право играть в финальной части ЧЕ 2013.

После 2013 года я несколько раз виделся с Гией в Тбилиси, в том числе в августе 2015 года во время матча Суперкубка УЕФА между испанскими клубами "Барселона" и "Севилья".Несколько дней назад я связался с проживающим в Мехелене Гией Чинчараули. Разговор начался с темы игры его сына и завершили наиболее яркими эпизодами футбольной биографии самого Гии.

- Батоно Гия! Ваш сын Саба играет в юношеской лиге Бельгии за Waasland Beveren, в последние полгода он привлекался также к матчам юношеских сборных Грузии U-17 и U-16? Вы довольны качеством игры сына?

-Я проживаю в Бельгии с 1998 года, в 1999 году привез сюда мою супругу Тамилу и совсем еще маленькую дочку Дали, живем в Мехелене, моей дочке скоро исполнится 21,она учится в Брюсселе. Сын Саба родился и вырос в Бельгии, в марте ему исполнилось 16 лет. Он играл в детской лиге Бельгии за клуб "Мехелен", затем выступал за "Гент", а с 2017 года играет в высшей лиге юношеского чемпионата Бельгии за команду Waasland Beveren. В этой команде с Сабы прекрасные условия для того, чтобы стать успешным футболистом, у него отличные тренеры и друзья-одноклубники. Его мечта стать в ближайшие годы стать футболистом взрослой команды Waasland Beveren и выступать в высшей лиге Бельгии. Я для сына не только отец, но и друг и советник:в свое время -в 1980-е годы-мне, как футболисту, никто не давал нужные советы и ,возможно, поэтому не использовал шанс для того, чтобы утвердиться в солидной футбольной команде. Постараюсь быть для Сабы хорошим советником. В прошлом году Сабу пригласили в юношескую сборную Грузии U-17, тогда ему было 15 лет. Видимо, главный тренер юношеской сборной Грузии U-17, известный в прошлом футболист Георгий Немсадзе узнал по своим каналам об игре Сабы в Бельгии и пригласил в сборную. В марте текущего года в составе этой сборной Саба сыграл два матча в прошедшем в Польше элит-раунде ЧЕ: его дебют состоялся в матче Грузия-Польша (2:2), выйдя на поле во втором тайме. Саба также сыграл в Польше в матче Грузия-Ирландия. Я сам не видел эти игры и поэтому мне трудно давать оценку того, как сыграл Саба, хотя знаю мнение специалистов и тех, кто был на игре... В прошлом году Сабу пригласили также в юношескую сборную Грузии U-16, главным тренером которой является бывший футболист сборной Грузии Звиад Джеладзе. В феврале текущего года Саба сыграл сборная сыграл один выездной спарринг-матч с Люксембургом(2:1 победила Грузия), а в апреле выездные спарринг-матчи с Турцией.

Мне лично не очень удобно публично оценивать игру своего сына, это пусть делают другие -специалисты, тренеры, поклонники. Я же с ним обсуждаю перипетии тех или иных игр сына, даю ему советы, мы вместе анализируем. Скажу только одно-в футболе, как и в других видах спорта, очень важно трудолюбие и спортивная дерзость, одного таланта недостаточно. Я хочу надеяться, что Саба успешной игрой порадует как команду Waasland Beveren, так и сборные Грузии и поклонников нашей сборной.

- Поклонники футбола со стажем помнят Вашу игру, то, что в 1984 году вы стали вице-чемпионом Европы? Как вы попали в юношеские сборные Грузии и СССР?

Тогда я не думал о том, сложно или просто было попасть в сборную Грузии и СССР, я играл и наслаждался, а все остальное приходило как бы само собой. Я родился в Тианети(50 км от Тбилиси), вырос в Тбилиси, с детства я учился и играл в знаменитой 35-ой футбольной школе, моим первым тренером был Шукри Чумбуридзе. В 1981 году юношеская сборная Грузии до 15 лет под руководством тренера Джони Джанелидзе стала победителем всесоюзного турнира Кубок юности, я стал бомбардиром этого турнира. До этого и особенно во время Кубка меня видимо взяли на заметку представители юношеской сборной СССР. Главным тренером сборной юниоров СССР был выдающийся в прошлом форвард "Динамо" и сборной СССР Анатолий Бышовец (он был тренером юношеских сборных СССР в период с 1982 по 1984 годы-прим.). Именно он пригласил меня в сборную, я играл в юношеской сборной три года, мы выиграли ряд международных турниров и стали вице-чемпионами Европы 1984 года среди команд до 18 лет. Финал тогдашнего ЧЕ прошел в ФРГ, в г. Ульм, недалеко от Штуттгарта, это было в мае 1984 года - в финале мы проиграли ФРГ - 0:2. Тогда в сборной СССР играли Скляров, Бубляускас, Кужлев, Гаглоев, Гущин, Мирзоян, Карапетян....Но моя мечта была попасть в "Динамо" Тбилиси (в 1981 году динамовцы Тбилиси выиграли Кубок Обладателей Кубков Европейских стран ) и эта мечта осуществилась в конце 1984 года, когда тогдашний главный тренер, легендарный футболист Давид Кипиани (1951-2001 гг.) пригласил меня в команду из тбилисского "Локомотива" - мне было 18 лет. Давид очень тепло и внимательно относился ко мне и к молодым игрокам. Но попасть в основной состав было непросто и я шаг за шагом двигался к этой цели. В середине 1985 года Давида Кипиани попросили уйти с поста главного тренера, в динамовскую команду наставником вернули Нодара Парсадановича Ахалкаци (1938-1998 г.г.). Я надеялся, что такой опытный и титулованный тренер как Нодар Ахалкаци даст мне шанс поиграть в основном составе, но к большому сожалению, ввиду ряда обстоятельства это не случилось и мне пришлось уйти с команды.Так бывает в футболе - действующий тренер отказывается от ряда игроков, которых привел прежний наставник...А ведь до этого меня звали в ЦСКА, в московское "Динамо", тренеры которых знали меня по игре за юношескую сборную СССР.

- И Вы не пошли в московские клубы? Ведь можно было попробовать поиграть там, а потом, получив побольше известности, Вас,возможно, стали бы упрашивать в тбилисское "Динамо"?

- Тогда у меня не было нормального советчика, я же сам думал, что уехать из Грузии и играть за клуб другой республики поклонники футбола и мои близкие расценят негативно. Я, как и многие юноши того времени, очень хотел выступать за "Динамо" Тбилиси - лучшую команду Грузии, которую любили во всем СССР и в Европе за техничную и изящную игру. Поэтому я не перешел ни в ЦСКА, ни в "Динамо"Москва. Тренер ЦСКА , бывший капитан сборной СССР, участник ЧМ 1966 и 1970 годов Альберт Шестернев (1941-1994 г.г.) настойчиво раз приглашал меня в ЦСКА, он звонил мне в Тбилиси и говорил, "Гия, переходи к нам, поиграй у нас, а потом видно будет". Альберт Алексеевич был главным тренером ЦСКА в 1982-84 годах, затем был начальником футбольной школы ЦСКА , он меня звал в Москву. Но я вежливо отказался, так как хотел играть за "Динамо" Тбилиси. Но вместо "Динамо" Тбилиси я оказался в Армении.

- Вас позвали играть в ереванский "Арарат"?

- Да, нет, меня в армию отправили служить. Притом, не в спортивную роту, не в армейский клуб, а просто в обычную часть внутренних войск МВД СССР. Я отслужил в Армении два года, но там футболом почти не занимался – служба была такая.

- А после армии Вы ведь вернулись в футбол?

- Да, но два года для футбола были потеряны, спортивная форма и настроение было нехорошее... Потом я играл за клубы "Шевардени" Тбилиси, "Дила" Гори-это вторая лига СССР. Независимый национальный чемпионат Грузии в 1990 году я начал в составе "Дилы", потом играл в "Иверия" Хашури, "Алазани" Гурджаани. В 1994 году уехал в Германию, играл за ряд местных клубов низших лиг, имел шанс попасть в "Нюрнберг" - клуб второй бундеслиги, но получил серьезную травму и "мой футбольный поезд" ушел - мне было 28 лет. Вернулся в Грузию, в 1996 году женился , моя супруга Тамила Квинтрадзе. В 1998 году я уехал в Бельгию, через год привез супругу и дочку. У меня постоянная связь с Грузией, с родными и футбольным сообществом. Надеюсь, что придет время, когда национальная сборная Грузии получит право играть в финальной части ЧЕ и ЧМ. Грузия имеет богатейшие футбольные традиции, надеюсь, что несмотря на трудности двух последних десятилетий, футбол в нашей стране возродится и громко скажет свое веское слово в мире.

Тенгиз Пачкория






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