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Сотрудники МВД Грузии нашли сестер, пропавших в Гори


21.04.2018   21:13
После девяти дней поисков сотрудники МВД Грузии обнаружили двух девочек-подростков, пропавших в городе Гори (регион Шида-Картли), сообщает Первый канал ОВГ.

Сестры Мариам и Анна Мергвелишвили пропали 12 апреля – девочки вместе вышли из дома и пошли в школу. После этого их больше никто не видел.

Полиция нашла пропавших сестер в городе Рустави, который находится в регионе Квемо Картли, в 120 километрах от Гори. По информации журналистов, все это время Мариам и Анна находились со своим знакомым по фейсбуку.

В связи с произошедшим сестер уже допросили в полицейском управлении Гори. Ранее в МВД Грузии по факту пропажи подростков начали следствие по статье «незаконное лишение свободы».






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