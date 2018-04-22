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Илия Второй сегодня проведет очередное массовое крещение детей


22.04.2018   11:36
Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия Второй сегодня проведет очередное, 53-е по счету, массовое крещение в Патриаршем соборе Самеба (Святой Троицы) в Тбилиси.

В день, когда православная церковь отмечает день Святых жен-мироносиц, крестниками Илии Второго станут еще до 1 тысячи детей, сообщает Первый канал Общественного вещателя.

После церемонии, в подарок детям будут переданы крестильные крестики, свидетельство о крещении и пасхальная эпистола патриарха.

Католикос-Патриарх всея Грузии крестит третьих и последующих детей в семьях, родители которых венчались в церкви. Цель данной инициативы — улучшение демографического положения в стране.

Первое массовое крещение младенцев состоялось 19 января 2008 года в кафедральном соборе Святой Троицы — Самеба в Тбилиси. На сегодняшний день крестниками Илии Второго являются около 34 тысяч малышей.






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