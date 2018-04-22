Журналистка Радио Азатутюн подверглась нападению при разгоне акции в Ереване

22.04.2018 13:56 Полицейский на площади Республики в Ереване выбросил камеру журналистки Радио Азатутюн Наиры Булгадарян, не позволив ей производить съемки. Полицейский был в черной маске.



На вопрос, почему полиция пытается помешать работе журналистки, заместитель начальника полиции Еревана Валерий Осипян сказал: «Он сделал очень плохо, покажите нам его, и мы его накажем. Полиция проводит специальную операцию, поэтому будьте в такой части, где ваши камеры не будут повреждены».

















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