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Журналистка Радио Азатутюн подверглась нападению при разгоне акции в Ереване


22.04.2018   13:56
Полицейский на площади Республики в Ереване выбросил камеру журналистки Радио Азатутюн Наиры Булгадарян, не позволив ей производить съемки. Полицейский был в черной маске.

На вопрос, почему полиция пытается помешать работе журналистки, заместитель начальника полиции Еревана Валерий Осипян сказал: «Он сделал очень плохо, покажите нам его, и мы его накажем. Полиция проводит специальную операцию, поэтому будьте в такой части, где ваши камеры не будут повреждены».







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