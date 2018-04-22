В связи со 100-летием независимости для библиотекарей пройдет конкурс эссе

22.04.2018 20:41 В связи со 100-летием независимости Грузии, в рамках президентской кампании «От независимости к свободе – 100 лет Первой Республики», для действующих библиотекарей в Грузии пройдет конкурс эссе.



По информации пресс-службы администрации президента, конкурс пройдет при поддержке резервного фонда президента. С информацией об этом библиотекарей глава администрации президента Грузии Георгий Абашишвили ознакомил на встрече в Цкалтубо, которая организована Ассоциацией библиотек, и на которой говорили о проектах в связи с укреплением библиотек, финансируемых резервным фондом.



«Это конкурс для всех библиотекарей. Победителя выявят 26 мая и награда будет передана не только библиотекарю, но и той библиотеке, в которой работает победитель», — отметил Георгий Абашишвили на встрече.















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