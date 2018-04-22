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Дни шахмат прошли в Тбилиси


22.04.2018   21:28
21-22 апреля в «Tbilisi Mall» в связи с 43-ей шахматной олимпиадой на гигантской доске прошли показательные игры по быстрым шахматам, а также сеансы одновременных игр.

В мероприятии участвовали президент Европейского шахматного союза Зураб Азмаипарашвили, вице-чемпион мира Нана Иоселиани, президент Федерации шахмат Грузии Гия Гиоргадзе, члены сборной Грузии Саломе Мелия, Давид Джоджуа и Нино Хомерики.

Батуми примет шахматную олимпиаду с 23 сентября по 6 октября и нашу страну посетят до 4 тысячи гостей из 189 стран.






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