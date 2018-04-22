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Грузинские хоккеисты продвинулись во второй дивизион
22.04.2018 21:36
Национальная сборная Грузии по хоккею на льду – победитель III дивизиона Чемпионата мира по хоккею на льду 2018 года.
В последнем матче турнира грузинские хоккеисты противостояли Тайбэю и разгромили их с большим счетом 11:2. В результате завоеванной победы грузинский хоккеисты в будущем году будут состязаться в B группе II дивизиона.
В предыдущих встречах турнира Грузия одолела Турцию (6:2), Болгарию (5:3), Гонконг (11:1) и уступили противостояние только с хозяином – Южной Африкой (4:2).
Церемония награждения пройдет после последней игры турнира (Гонконг – Южная Африка).
Грузия 11:2 Тайбэй
Голы:
00:17 Александр Жужунашвили
04:47 Артем Курбатов
11:51 Семен Харизов
15:03 Иван Швецов
19:48 Александр Васильченко
22:20 Михаил Шалунов
22:46 Александр Жужунашвили
22:53 Семен Харизов
48:47 Семен Харизов
51:27 Александр Жужунашвили
59:56 Александр Жужунашвили
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