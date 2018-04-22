Грузинские хоккеисты продвинулись во второй дивизион

22.04.2018 21:36 Национальная сборная Грузии по хоккею на льду – победитель III дивизиона Чемпионата мира по хоккею на льду 2018 года.



В последнем матче турнира грузинские хоккеисты противостояли Тайбэю и разгромили их с большим счетом 11:2. В результате завоеванной победы грузинский хоккеисты в будущем году будут состязаться в B группе II дивизиона.



В предыдущих встречах турнира Грузия одолела Турцию (6:2), Болгарию (5:3), Гонконг (11:1) и уступили противостояние только с хозяином – Южной Африкой (4:2).



Церемония награждения пройдет после последней игры турнира (Гонконг – Южная Африка).



Грузия 11:2 Тайбэй

Голы:



00:17 Александр Жужунашвили

04:47 Артем Курбатов

11:51 Семен Харизов

15:03 Иван Швецов

19:48 Александр Васильченко

22:20 Михаил Шалунов

22:46 Александр Жужунашвили

22:53 Семен Харизов

48:47 Семен Харизов

51:27 Александр Жужунашвили

59:56 Александр Жужунашвили















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