Несколько журналистов пострадали в ходе разгона акции в Ереване

22.04.2018 21:43 Сегодня со стороны гражданских лиц в масках подвергся насилию журналист телекомпании «Шант» Артак Хулян.



В разговоре с Радио Азатутюн Хулян рассказал, что в тот момент журналисты были беззащитны: «Я и мои коллеги находились на улице Эребуни, когда среди демонстрантов возникла паника, на них с камнями напали люди в гражданском, протестующие кричали, что нужно убегать. В это время я не успел отойти в сторону, на меня шла группа лиц в гражданской одежде и в масках, это были молодые парни. Они бросали в нашу сторону камни, и один из них подошел ко мне и тупым предметом ударил меня по голове, а затем меня ударили электрошоком. Жители, а также участники шествия кричали: отпустите журналиста. Только после этого меня отпустили».



Журналист Общественного радио Лиана Егиазарян также пострадала в результате спецсредств, примененных полицией сегодня на перекрестке проспекта Арцаха и улицы Эребуни.



В беседе с Радио Азатутюн журналист сказала, что получила травму нижних конечностей: «Одна из гранат взорвалась у моего лица, от этого у меня возникли головокружение, тошнота. Эти спецсредства применялись очень бесконтрольно, бросали, по видимому, для того, чтобы люди не препятствовали задержанию Никола Пашиняна, но эти гранаты бросали прямо в том направлении, где работали журналисты с видеокамерами, микрофонами, журналистскими бейджами, но на это, естественно, никто не обращал внимания».



На вопрос, видит ли она в тенденцию в том, что гранаты бросались именно в направлении журналистов, журналист ответила: - «Я не вижу тенденции. Понимаю, что это делалось именно для того, чтобы задержать Никола Пашиняна. Полиция несколько раз призывала журналистов сохранять разумное расстояние, но когда ты работаешь в самый жаркий момент, когда Никол Пашинян разговаривает с заместителем начальника полиции Еревана, я не думаю, что это неразумное расстояние. Ты работаешь там, где ведут переговоры лидер акции протеста и полицейский».



Сегодня ранее сообщалось, что журналистка Радио Азатутюн подверглась нападению при разгоне акции в Ереване. Полицейский на площади Республики в Ереване выбросил камеру журналистки Радио Азатутюн Наиры Булгадарян, не позволив ей производить съемки. Полицейский был в черной маске.



На вопрос, почему полиция пытается помешать работе журналистки, заместитель начальника полиции Еревана Валерий Осипян сказал: «Он сделал очень плохо, покажите нам его, и мы его накажем. Полиция проводит специальную операцию, поэтому будьте в такой части, где ваши камеры не будут повреждены».





















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

