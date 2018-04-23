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Профессия строителя названа самой опасной в Грузии


23.04.2018   10:59
Строитель – самая опасная профессия в Грузии. Об этом свидетельствуют данные департамента инспектирования условий труда Минздрава Грузии.

Департамент составил список самых опасных профессий, проанализировав несчастные случаи, которые произошли на рабочих местах в 2016-2017 годах.

Согласно исследованию, 52% от всего числа рабочих, погибших за отчетный период, являются строителями. Лидирует эта сфера и по количеству пострадавших – 52,2% от общего числа. В 2016-2017 годах на стройках погибли 13 человек, а пострадали — 12.

На втором месте — работа в горнодобывающей промышленности и карьерах. На эту сферу приходится 20% от всех трагических случаев. В 2016-2017 годах эта профессия унесла жизни пятерых человек.

Третьей среди самых опасных для жизни профессий была признана перерабатывающая промышленность. На эту сферу приходится 8% от всех погибших на рабочих местах и 21,7% пострадавших. За указанный период на перерабатывающих предприятиях погибли двое и пострадали пятеро рабочих.

На четвертом месте оказалась работа, связанная с подачей электроэнергии, природного газа и установки кондиционеров. На эту профессию также приходится 8% всех случаев смерти на производстве. В 2016-2017 годах было зафиксировано два случая гибели работников этой сферы.

4% погибших работали на бензоколонках и газовых заправках – эта сфера занимает пятое место в списке самых опасных профессий. Кроме того, сотрудниками АЗС и ГАЗС являются 17,4% от всех пострадавших на производстве. В 2016-2017 годах погиб один работник этой сферы, а пострадали — четверо.






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