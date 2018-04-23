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В Ереване на акцию протеста вышли студенты


23.04.2018   12:23
Стартовала акция протеста студентов Ереванского государственного университета. К акции присоединились также студенты других вузов. Акция протеста студентов Ереванского государственного медицинского университета имени Мхитара Гераци стартовала с участка улиц Абовяна – Гераци.

В эти минуты митингующие шествуют по улице Абовяна.

Напомним, сегодня уже 11 день акций протестов в республике. В отличие от других дней, сегодня акцию протеста начали студенты.

Вчера депутаты парламента Армении Никол Пашинян, Арарат Мирзоян и Сасун Микаелян были задержаны по обвинению в организации и проведении незаконных массовых собраний. О местонахождении Никола Пашиняна пока информации нет.

Члены движения «Мой шаг» вчера призвали митингующих начать акции с раннего утра, а после 22:00 не оставаться на улице, исходя из соображений безопасности.






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