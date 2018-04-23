|
В Грузии отмечается Всемирный день книги и авторских прав
23.04.2018 12:31
23 апреля – Всемирный день книги и авторских прав. В связи с этим, в течение всего дня, по инициативе Ассоциации издателей и распространителей книг Грузии, запланировано несколько мероприятий.
Мероприятие по случаю Всемирного дня книги и авторских прав пройдет в парке Рике. В рамках мероприятия, до двадцати грузинских издательств и распространителей предложат специальные скидки на книги.
В течение всего дня пройдут встречи с современными грузинскими авторами, запланирована выставка-продажа цветов и предметов ручных работ, созданных лицами с ограниченными возможностями.
Вечером состоится перформанс труппы современного балета имени Георгия Алексидзе Тбилисского муниципалитета. Мероприятие завершим музыкальный бенд мэрии Тбилиси «Биг Бенд».
По инициативе Ассоциации издателей и распространителей книг Грузии, наша страна присоединилась к празднованию Всемирного дня книги и авторских прав.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна