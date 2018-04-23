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В Грузии отмечается Всемирный день книги и авторских прав


23.04.2018   12:31
23 апреля – Всемирный день книги и авторских прав. В связи с этим, в течение всего дня, по инициативе Ассоциации издателей и распространителей книг Грузии, запланировано несколько мероприятий.

Мероприятие по случаю Всемирного дня книги и авторских прав пройдет в парке Рике. В рамках мероприятия, до двадцати грузинских издательств и распространителей предложат специальные скидки на книги.

В течение всего дня пройдут встречи с современными грузинскими авторами, запланирована выставка-продажа цветов и предметов ручных работ, созданных лицами с ограниченными возможностями.

Вечером состоится перформанс труппы современного балета имени Георгия Алексидзе Тбилисского муниципалитета. Мероприятие завершим музыкальный бенд мэрии Тбилиси «Биг Бенд».

По инициативе Ассоциации издателей и распространителей книг Грузии, наша страна присоединилась к празднованию Всемирного дня книги и авторских прав.






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