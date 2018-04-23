|
На граждан иностранных государств, владельцев сельско-хозяйственными землями, могут быть возложены обязательства
23.04.2018 14:28
В парламенте обсуждают законопроект «О земле сельско-хозяйственного назначения». Участие в рабочей встрече принимают бизнес-омбудсмен, представители Ассоциации банков, Бизнес ассоциации и финансовых институтов.
Председатель парламентского комитета по аграрным вопросам признает, что запрет на продажу сельско-хозяйственных земель иностранцам создал проблемы в отношении банковского сектора, из-за чего, в мораторий, существующий до утверждения закона, возможно, войдут изменения.
«Мы хотим максимально учесть эту практику, чтобы максимально избежать любые риски, которые могут сказаться на финансовой доступности. Есть проблемные кредиты в размере около 200 миллионов лари, которые были затруднены из-за моратория. Важно, чтобы соответствующее изменение вошло в мораторий, чтобы финансовый ресурс был доступен фермерам», — отметил Отар Данелия.
По словам председателя комитета, новый закон может ввести определенные обязательства для иностранцев, владеющих сельско-хозяйственными землями.
«Законопроект подразумевает запрет на приватизацию сельско-хозяйственных земель гражданами иностранных государств. Нет абсолютно никаких ограничений в отношении граждан Грузии и мы серьезно обсуждаем то, что ретроактивно, то есть обязательства задним действием возложить на граждан иностранных государств, которые владеют землей и будет речь о соответствующих санкциях», — заявил Данелия.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна