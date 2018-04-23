На граждан иностранных государств, владельцев сельско-хозяйственными землями, могут быть возложены обязательства

23.04.2018 14:28 В парламенте обсуждают законопроект «О земле сельско-хозяйственного назначения». Участие в рабочей встрече принимают бизнес-омбудсмен, представители Ассоциации банков, Бизнес ассоциации и финансовых институтов.



Председатель парламентского комитета по аграрным вопросам признает, что запрет на продажу сельско-хозяйственных земель иностранцам создал проблемы в отношении банковского сектора, из-за чего, в мораторий, существующий до утверждения закона, возможно, войдут изменения.



«Мы хотим максимально учесть эту практику, чтобы максимально избежать любые риски, которые могут сказаться на финансовой доступности. Есть проблемные кредиты в размере около 200 миллионов лари, которые были затруднены из-за моратория. Важно, чтобы соответствующее изменение вошло в мораторий, чтобы финансовый ресурс был доступен фермерам», — отметил Отар Данелия.



По словам председателя комитета, новый закон может ввести определенные обязательства для иностранцев, владеющих сельско-хозяйственными землями.



«Законопроект подразумевает запрет на приватизацию сельско-хозяйственных земель гражданами иностранных государств. Нет абсолютно никаких ограничений в отношении граждан Грузии и мы серьезно обсуждаем то, что ретроактивно, то есть обязательства задним действием возложить на граждан иностранных государств, которые владеют землей и будет речь о соответствующих санкциях», — заявил Данелия.















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