Армяно-грузинская граница заработала в обычном режиме

23.04.2018 16:15 Таможенно-пропускные пункты на армяно-грузинской границе вернулись к работе в обычном режиме. Об этом сегодня сообщает Общественное телевидение Грузии.



Накануне работа автомобильного контрольно-пропускного пункта «Баграташен-Садахло» на грузино-армянской границе была парализована из-за акции протеста в Армении.



Несколько десятков участников акции протеста перекрыли дорогу к таможенно-пропускному пункту в селе Баграташен Тавушской области, который расположен в нескольких километрах от границы с Грузией.



Как сообщает МВД Грузии, сегодня граждане беспрепятственно могут передвигаться через ТПП «Садахло» в сторону Армении.



В Армении уже десятый день проходят акции протеста против избрания возглавляющего страну с 2008 года Сержа Саргсяна премьер-министром страны. Согласно конституционным поправкам, Армения переходит к парламентской форме правления, а реальная власть переходит от президента к премьер-министру. Между тем оппозиция обвиняет экс-президента в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации. Спустя неделю после начала протестных выступлений, 20 апреля, полиция задержала 233 активиста, а на следующий день — еще 102 человека.















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