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Зоидзе: К календарю национальной иммунизации добавится вакцина против вируса папилломы


23.04.2018   16:37
Председатель парламентского комитета по здравоохранению не исключает, что Грузия может расширить перечень национального календаря прививок.

По словам Акакия Зоидзе, Национальный центр по контролю заболеваний Грузии активно сотрудничает со Всемирной организацией здравоохранения. В результате этого, в пилотном режиме уже началась бесплатная вакцинация 9-летних девочек двухразовыми прививками против вируса папилломы.

Председатель комитета по здравоохранению отметил, что в Грузии довольно высокий показатель рака шейки матки. В случае более активного использования прививок против вируса папилломы, существующая сегодня статистика, согласно которой от этого заболевания в год умирают 200 женщин, резко сократится.

«Мы идем планомерно. К календарю национальной иммунизации добавится вакцина против вируса папилломы, которая спасет сотни девочек от рака шейки матки. Думаем и над ввозом других вакцин. Тесно сотрудничаем со Всемирной организацией здравоохранения. Это вакцина – полностью адаптирована. Целый ряд стран освобожден от рака шейки матки, например Германия. И Франция скоро получит статус страны, свободной от рака шейки матки. Очень важно, чтобы мы добились того же, так как, если я не ошибаюсь, рак шейки матки находится на третьем месте среди опухолевых заболеваний среди женщин в Грузии», — заявил Акакий Зоидзе.

Что касается проведения в принудительном порядке вакцин, предусмотренных национальным календарем, по словам Акакия Зоидзе, он поддерживает этот метод.

«В целом, я поддерживаю, чтобы прививки были обязательными и это было зарегистрировано на законодательном уровне. В целом ряде стран запрещается и прием непривитых детей в образовательные учреждения. Я – сторонник таких мер, так как вакцинация является незаменимым методом для охраны здоровья наших детей», — пояснил Акакий Зоидзе.






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