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Посольство Грузии в США провело культурный вечер Georgian Wines (Country) vs Georgian Wines (U.S. State)
23.04.2018 16:52
Посольство Грузии в США по партнерству организации Things To Do DC провело культурный вечер Georgian Wines (Country) vs Georgian Wines (U.S. State).
По информации пресс-службы МИД, посольство Грузии ознакомило гостей с туристическим потенциалом и культурными достопримечательностями Грузии. К присутствующей общественности с речью обратился посланник Грузии Георгий Циколия. Он говорил о богатой культуре Грузии, и представил гостям снятые о Грузии видео ролики.
На мероприятии презентацию грузинского вина вел представитель компании-импортера грузинского вина в США.
В рамках мероприятия состоялась дегустация блюд грузинской кухни и вина.
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