Суд признал Бачо Ахалая виновным по делу полковника в отставке

23.04.2018 19:29 Тбилисский городской суд признал бывшего министра обороны Грузии Бачо Ахалая виновным в деле смерти полковника в отставке Серго Тетрадзе и присудил ему лишение свободы на 9 лет.



По данным Главной прокуроры, в сентябре 2011 года Бачо Ахалая во время работы на должности министра обороны, с требованием признания в шпионаже в пользу России, организовал пытки нескольких лиц, а также сексуального насилия в отношении задержанного. По заявлению Прокуратуры, один из пострадавших, полковник в отставке скончался от сердечной недостаточности, чему предшествовали пытки и сексуальное насилие в его отношении.



По информации Городского суда, доказательствами подтверждается, что с требованием признания участия в шпионаже, «при непосредственной организации и участии Бачаны Ахалая, в отношении нескольких сотрудников Департамента Военной полиции совершены факты избиения, пыток и унизительного обращения».



Сегодня же в Главной прокуратуре в связи с этим делом прошел брифинг, в котором отмечается, что в виде окончательного наказания Бачо Ахалая был приговорен к лишению свободы на 12 лет, но в результате акта амнистии срок наказания был сокращен и в качестве окончательной меры было избрано лишение свободы на 9 лет.



По тому же делу, суд признал виновным Николоза Дзимцеишвили, который был заместителем Ахалая, когда последний занимал пост министра. Дзимцеишвили был приговорен к 4 годам лишения свободы.



По информации Прокуратуры, по данному делу уже вынесен обвинительный вердикт и осуждены бывший заместитель начальника Департамента Военной полиции, бывший директор тюрьмы №8, начальник Отдела безопасности того же учреждения и начальник Отдела режима. Каждый из них приговорен к 9 годам лишения свободы.



Бачо Ахалая, который не присутствовал на судебном процессе сегодня, по социальным сетям распространил краткое заявление, в котором вынесенный судом вердикт против него оценил, как «оскорбительный».



Бывший министр обороны Бачо Ахалая уже осужден по нескольким другим уголовным делам.



Civil Georgia











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