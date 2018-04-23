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За восемь месяцев в Грузии выписали 252 штрафа за шум


23.04.2018   19:40
За последние восемь месяцев в Грузии было выписано 252 штрафа за шум. Данные МВД распространило сегодня Общественное телевидение Грузии.

Согласно поправкам в Кодекс административных нарушений, которые вступили в силу в августе 2017 года, органы местного самоуправления получили право в случае нарушения закона на месте составлять штрафную квитанцию.

По данным МВД, с августа 2017 года до конца года из-за шума оштрафованы 177 физических и юридических лиц, а с начала 2018 года по март включительно выписано уже 75 штрафов.

Согласно регламенту, в жилых домах допустимая норма шума днем максимум 35 децибел, а вечером и ночью – 30 децибел. В гостиницах, гостевых домах и мотелях – днем 40 децибел, а вечером и ночью 35 децибел.

В ресторанах, барах и кафе днем и ночью максимальная норма шума не должна превышать 55 децибел. Такая же норма шума установлена для торговых объектов и приемных.

Дневным временем считается время с 08:00 до 23:00, а ночным — с 23:00 до 08:00. Вечерним временем, согласно регламенту, считается время с 19:00 до 23:00.

За нарушение норм шума в первый раз последует предупреждение. Повторное нарушение повлечет за собой штраф в размере 150 лари (около 60 долларов) в случае физического лица и 500 лари (более 200 долларов) в случае юридического лица. В случае повторного нарушения штраф выписывается в двойном размере.

Помимо этого, в ночные часы запрещено использование пиротехники, за исключением праздников: Новый год, Новый год по старому стилю, 9 апреля и День независимости Грузии. Нарушителям грозит штраф — 150 лари для физических лиц и 500 лари — для юридических. При повторном нарушении штраф увеличивается вдвое.

"Новости-Грузия"





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