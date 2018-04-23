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Скончалась грузинская шахматистка Нино Хурцидзе


23.04.2018   20:31
В возрасте 42 лет скончалась грузинская шахматистка, член женщин-шахматисток Грузии, Нино Хурцидзе – информацию об этом распространил sportall.ge

В 2017 году стало известно, что Нино Хурцидзе боролась с онкологией, но, к сожалению, не смогла победить недуг.

Хурцидзе была Чемпионкой мира среди девочек 16 и 20 лет. Она принимала участие в пяти шахматных олимпиадах, трех командных чемпионатах мира, и семи чемпионатах Европы.

Нино Хурцидзе обладатель медалей всех трех проб Чемпионата мира по шахматам, и шестикратная чемпионка Грузии, в том числе среди мужчин, а также обладатель Кубка Грузии.







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