|
Скончалась грузинская шахматистка Нино Хурцидзе
23.04.2018 20:31
В возрасте 42 лет скончалась грузинская шахматистка, член женщин-шахматисток Грузии, Нино Хурцидзе – информацию об этом распространил sportall.ge
В 2017 году стало известно, что Нино Хурцидзе боролась с онкологией, но, к сожалению, не смогла победить недуг.
Хурцидзе была Чемпионкой мира среди девочек 16 и 20 лет. Она принимала участие в пяти шахматных олимпиадах, трех командных чемпионатах мира, и семи чемпионатах Европы.
Нино Хурцидзе обладатель медалей всех трех проб Чемпионата мира по шахматам, и шестикратная чемпионка Грузии, в том числе среди мужчин, а также обладатель Кубка Грузии.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна