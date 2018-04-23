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Журналистам британских изданий устроили пресс-тур по Грузии
23.04.2018 22:32
По организации Национальной администрации туризма министерства экономики и устойчивого развития, журналистам британских изданий устроили пресс-тур.
По информации Национальной администрации туризма, с целью повышения узнаваемости туристического потенциала, Грузию посетили семь журналистов Lonely Planet, Travel Magazine, TNT Magazine.
В рамках тура британские журналисты посетили Тбилиси, Кутаиси, Кахети, Аджарию и Самцхе-Джавахети.
По данным Национальной администрации туризма, британские журналисты подготовят подробные статьи о туристическом потенциале, культуре, вине и кулинарии Грузии.
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