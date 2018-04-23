Грахам Диксон: Мы под впечатлением из-за тех новинок, которые происходят в Общественном вещателе

23.04.2018 22:36 Мы под впечатлением из-за тех новинок, которые происходят в Общественном вещателе, новые офисы и новые технологии символично отображают текущие там процессы, — об этом заявил руководитель радио Европейского вещательного союза Грахам Диксон.



Представители Европейского вещательного союза, руководитель отношений со странами Восточной Европы Радка Бетчева и руководитель радио EBU Грахам Диксон встретились с менеджментом Первого канала и членами попечительского совета.



Как отметил Грахам Диксон, особое впечатление на него оказали передачи «Ферма» и «Книжная полка».



«Мы под впечатлением из-за того, что происходит в Общественном вещателе, новые офисы, новые технологии символично отображают текущие там процессы. Конечно, мы не говорим только об офисах, это – не только компьютеры, речь идет о новых передачах, которые вы уже начали. Особенное впечатление на меня оказали две передачи – одна из них – «Ферма». Эта передача открывает двери не только заинтересованному этой сферой обществу, но и более широкому кругу. То же самое касается «Книжной полки». В этой передаче происходит обсуждение книг и это больше не принадлежит только элите. Это именно то, что должен делать Общественный вещатель. Общественный вещатель должен служить обществу. Очень радостная новость, что на будущей неделе на радио вы пустите передачи для меньшинств. Предоставить микрофон разным людям, услышать разное мнение – это главная функция Общественного радио», — заявил Грахам Диксон.



Общественный вещатель является членом Европейского вещательного союза с 2005 года, активно сотрудничает с ним и медиа-средствами – его членами.



Визит представителей Европейского вещательного союза начался сегодня и завершится 24 апреля.















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