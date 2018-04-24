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В Батуми уже четвертый день ищут 15-летнего подростка
24.04.2018 12:07
Уже четвертый день в Батуми ведутся поиски 15-летнего подростка. Ученица одной из публичных школ города вышла из дома 20 апреля, однако не дошла до школы и у семьи нет информации о ее местонахождении.
Мать пропавшей связывает это с активностью подростка в разных группах в социальных сетях.
В министерстве внутренних дел заявляют, что следственные действия ведутся с 21 апреля, после того, как в полицию поступило заявление. Дело возбуждено по 115-ой статье УК Грузии, что подразумевает доведение до самоубийства.
Правоохранители уже допросили лицо, которое последним видело несовершеннолетнюю.
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