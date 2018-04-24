Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Батуми уже четвертый день ищут 15-летнего подростка


24.04.2018   12:07
Уже четвертый день в Батуми ведутся поиски 15-летнего подростка. Ученица одной из публичных школ города вышла из дома 20 апреля, однако не дошла до школы и у семьи нет информации о ее местонахождении.

Мать пропавшей связывает это с активностью подростка в разных группах в социальных сетях.

В министерстве внутренних дел заявляют, что следственные действия ведутся с 21 апреля, после того, как в полицию поступило заявление. Дело возбуждено по 115-ой статье УК Грузии, что подразумевает доведение до самоубийства.

Правоохранители уже допросили лицо, которое последним видело несовершеннолетнюю.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Перевозчики требуют увеличения лимита беспошлинного импорта
Будет ли Андрес Иньеста настаивать грузинское вино?
Банки требуют льгот в рамках земельной реформы
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Идентифицированы останки еще 22 человек, пропавших в вооруженном конфликте Абхазии в 1992-1993 годах
В Гали опасаются, что сухумский режим закроет еще 7 грузинских школ
ЕС готов поддержать мирную инициативу правительства Грузии практическими шагами
Единственной возможностью качественного лечения для гальцев является переход на эту сторону Ингури
Новая инициатива Грузии окажет позитивное влияние на мирный процесс - и.о. посла США
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Глава МИД Грузии примет участие во встрече высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН
Йоханнес Хан - Грузия является лучшим учеником в классе и вы также должны продолжать
В Ереване оппозиция проведет шествие в память жертв геноцида армян
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна