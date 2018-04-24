В Кутаиси выступают против запрета уличной торговли

24.04.2018 12:12 Уличные торговцы в Кутаиси выступают против решения, принятого мэрией города.



На улице Чавчавадзе в Кутаиси, на территории автостоянки, ведется демонтаж прилавков уличной торговли, что вызвало недовольство торговцев. Они не планируют принимать предложение мэрии и переходить на территорию рынка.



По словам уличных торговцев, у каждого из них — тяжелое социальное положение, а также кредиты, и уличная торговля является их единственным источником дохода.



Мэрия города недавно приняла решение о запрете уличной торговли. Торговцем предложили зайти на территорию рынков и льготные условия на первом этапе.















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