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В Кутаиси выступают против запрета уличной торговли
24.04.2018 12:12
Уличные торговцы в Кутаиси выступают против решения, принятого мэрией города.
На улице Чавчавадзе в Кутаиси, на территории автостоянки, ведется демонтаж прилавков уличной торговли, что вызвало недовольство торговцев. Они не планируют принимать предложение мэрии и переходить на территорию рынка.
По словам уличных торговцев, у каждого из них — тяжелое социальное положение, а также кредиты, и уличная торговля является их единственным источником дохода.
Мэрия города недавно приняла решение о запрете уличной торговли. Торговцем предложили зайти на территорию рынков и льготные условия на первом этапе.
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