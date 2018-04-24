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Представители Национального агентства вина передали Тосиносину специально розлитое для него вино


24.04.2018   15:24
В рамках рабочего визита В Японию, советник председателя Национального агентства вина Давид Ткемаладзе и исполнительный директор ассоциации «Грузинское вино» Тина Кезели встретились с грузинскими сумоистами, которые успешно соревнуются в Японии, Леваном Горгадзе (Тосиносин) и Теймуразом Джугели (Гагамару).

Во встрече принял участие посол Грузии в Японии Леван Цинцадзе.

В 2018 году впервые в истории сумо грузинский сумоист Леван Горгадзе (Тосиносин) стал обладателем Кубка Императора.

Советник председателя Национального агентства вина Давид Ткемаладзе передал Левану Горгадзе пятилитровую бутылку вина «Саперави».

В рамках визита, Давид Ткемаладзе и Тинатин Кезели вместе с представителями посольства Грузии в Японии встретились с представителями выставочного пространства "Terrada Warehouse“ и токийского национального музея «Уэно» и музея «Незу».

На встрече стороны обсудили вопрос выставки грузинского вина в Токио.

В этом году в Японии состоится адаптированная выставка «Грузия — колыбель вина». Данная экспозиция уже проходила в прошлом году во Франции, городе Бордо в Центре винной цивилизации „Cité des Civilisations Du Vin“, где на протяжении четырех месяцев десятки тысяч визитеров могли продегустировать выставленные сорта грузинских вин.







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