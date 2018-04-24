Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Полуфинальная игра образовательного проекта Национального архива пройдет 26 апреля


24.04.2018   15:40
Полуфинальная игра образовательного проекта Национального архива министерства юстиции Грузии – «Первая Демократическая Республика Грузии» — пройдет одновременно в Тбилиси, Батуми и Кутаиси 26 апреля 2018 года.

Участие в полуфинале примут 374 команды школ столицы и регионов Грузии, которые зарегистрированы в проекте. Каждая команда будет состоять из 6 учеников.

Мероприятие посвящается 100-летнему юбилею основания Первой Грузинской Республики. Вести полуфинальную и финальную игры будет клуб «Что? Где? Когда?» Грузии.

Школьно-образовательный проект был основан в 2015 году и его цель – заинтересованность учеников историей Первой Демократической Республики.
Школьным командам, участвующим в проекте, передали электронные версии публикаций об истории 1918-1921 годов, по которым были подготовлены вопросы полуфинальной и финальной игр.

Команды 60 школ, которые покажут лучший результат в полуфинале, попадут в финал. Финальная игра состоится 21 мая в Тбилиси. Победителей проекта наградят призами и грамотами.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Перевозчики требуют увеличения лимита беспошлинного импорта
Будет ли Андрес Иньеста настаивать грузинское вино?
Банки требуют льгот в рамках земельной реформы
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Идентифицированы останки еще 22 человек, пропавших в вооруженном конфликте Абхазии в 1992-1993 годах
В Гали опасаются, что сухумский режим закроет еще 7 грузинских школ
ЕС готов поддержать мирную инициативу правительства Грузии практическими шагами
Единственной возможностью качественного лечения для гальцев является переход на эту сторону Ингури
Новая инициатива Грузии окажет позитивное влияние на мирный процесс - и.о. посла США
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Глава МИД Грузии примет участие во встрече высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН
Йоханнес Хан - Грузия является лучшим учеником в классе и вы также должны продолжать
В Ереване оппозиция проведет шествие в память жертв геноцида армян
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна