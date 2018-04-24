Полуфинальная игра образовательного проекта Национального архива пройдет 26 апреля

24.04.2018 15:40 Полуфинальная игра образовательного проекта Национального архива министерства юстиции Грузии – «Первая Демократическая Республика Грузии» — пройдет одновременно в Тбилиси, Батуми и Кутаиси 26 апреля 2018 года.



Участие в полуфинале примут 374 команды школ столицы и регионов Грузии, которые зарегистрированы в проекте. Каждая команда будет состоять из 6 учеников.



Мероприятие посвящается 100-летнему юбилею основания Первой Грузинской Республики. Вести полуфинальную и финальную игры будет клуб «Что? Где? Когда?» Грузии.



Школьно-образовательный проект был основан в 2015 году и его цель – заинтересованность учеников историей Первой Демократической Республики.

Школьным командам, участвующим в проекте, передали электронные версии публикаций об истории 1918-1921 годов, по которым были подготовлены вопросы полуфинальной и финальной игр.



Команды 60 школ, которые покажут лучший результат в полуфинале, попадут в финал. Финальная игра состоится 21 мая в Тбилиси. Победителей проекта наградят призами и грамотами.

















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