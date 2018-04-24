Пропавшего в Батуми 15-летнего подростка нашли в Тбилиси, у подруги

24.04.2018 17:27 Пропавшего в Батуми 15-летнего подростка, которого семья искала в течение четырех дней, сотрудники министерства внутренних дел нашли у подруги в Тбилиси.



По данным ведомства, девочка чувствует себя хорошо, и родители уже везут ее в Батуми.



Информацию о пропаже девочки распространила семья. Мать несовершеннолетней связывала ее поступок со вступлением подростка в разные группы в социальных сетях.



Следственные действия велись с 21 апреля.















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