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Пропавшего в Батуми 15-летнего подростка нашли в Тбилиси, у подруги
24.04.2018 17:27
Пропавшего в Батуми 15-летнего подростка, которого семья искала в течение четырех дней, сотрудники министерства внутренних дел нашли у подруги в Тбилиси.
По данным ведомства, девочка чувствует себя хорошо, и родители уже везут ее в Батуми.
Информацию о пропаже девочки распространила семья. Мать несовершеннолетней связывала ее поступок со вступлением подростка в разные группы в социальных сетях.
Следственные действия велись с 21 апреля.
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