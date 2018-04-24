Омбудсмен: Во время раннего брака, для защиты интересов несовершеннолетнего, часто, не проводятся никакие мероприятия

24.04.2018 17:39 Народный защитник Грузии Нино Ломджария обратилась с рекомендациями к министерству образования и науки Грузии в связи с фактами нарушений процедур реферирования (обращений по защите детей) общеобразовательными учреждениями. Информацию об этом распространяет аппарат Народного защитника.



«Департамент гендерного равенства аппарата Народного защитника Грузии изучил не одно дело брака в раннем возрасте/помолвки, когда общеобразовательные учреждения были информированы о фактах брака/помолвки, однако не обратились к ответственным государственным ведомствам.



Несмотря на то, что брак в раннем возрасте нарушает здоровье ребенка, право на равенство образования, жизнь в среде, свободной от насилия и эксплуатации, по причине добровольности брака, традиционного фактора или сожительства пары, для защиты интересов несовершеннолетних, в частых случаях, не проводятся никакие мероприятия.



Одним из важных звеньев превенции брака в раннем возрасте являются педагоги, в обязанности которых, после получения информации о факте, входит информирование соответствующих структур. К сожалению, лица, работающие в школе, часто ничего не знают об обязательствах, учтенных документом реферирования.



В рекомендациях Народный защитник подребовал повышения сознательности учителей по обязанностям в связи с вопросами брака в раннем возрасте и ужесточения контроля по фактам нарушения требований, предусмотренных документом», — отмечается в информации аппарата Народного защитника.

















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