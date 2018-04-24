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Семья Патаркацишвили продает свой бизнес в Грузии?


24.04.2018   20:28
Вдова грузинского миллиардера Бадри Патаркацишвили Инна Гудавадзе решила продать принадлежащие ей телекомпанию «Имеди» и Руставский металлургический завод, — сообщает сегодня газета «Сакартвелос республика».

По имеющимся данным, владельцем телекомании и завода должен стать гражданин США Ираклий Рухадзе, который ранее был бизнес-партнером Патаркацишвили. В настоящее время Рухадзе является управляющим партнером международной компании Hunnewell Partners. Стоимость сделки оценивается в 30 миллионов долларов.

Переговоры Гудавадзе с Рухадзе о сделке уже завершились, — утверждает газета.

Имя Ираклия Рухадзе стало известно грузинской общественности после того, как в 2016 году он оказался замешан в скандале, связанном с телекомпанией «Маэстро».

В феврале 2016 года эстрадный певец Георгий Гачечиладзе, известный под псевдонимом «Уцноби», стал владельцем контрольного пакета «Студии Маэстро», которая управляет одноименной телекомпанией. До этого у него было только 25% акций. Недостающие 30% он скупил у двух других дольщиков — Левана Чикваидзе и Георгия Эбралидзе. Как выяснилось, деньги для покупки акций Гачечиладзе одолжил Рухадзе, при этом сумма не называлась.

Тогда же адвокат Георгий Гвенетадзе, представлявший интересы еще одной дольщицы «Студии Маэстро»- дизайнера Маки Асатиани, заявил, что Гачечиладзе является подставным лицом и на самом деле контрольный пакет акций телекомпании «Маэстро» принадлежит Рухадзе. Была опубликована переписка Рухадзе с Асатиани, в которой он предлагал дизайнеру продать принадлежащую ей долю в 25% за 7,5 миллионов долларов.

Адвокат также утверждал, что Рухадзе уже является фактическим руководителем телекомпании «Имеди» и скупкой акции «Маэстро» пытается получить контроль над еще одним СМИ.

В декабре 2016 года стало известно, что Гачечиладзе продал свою 55% долю в «Студии Маэстро» Инне Гудавадзе, и телеканал «Маэстро» стал принадлежать телекомпании «Имеди».

В итоге в январе 2017 года телекомпания «Имеди», принадлежащая Инне Гудавадзе, телекомпания GDS, принадлежащая сыну миллиардера Бидзины Иванишвили – Беры, а также телекомпания «Маэстро» объединились в один медахолдинг. Предполагалось, что новый медиахолдинг будет финансировать сама Гудавадзе.

Рухадзе также известен своей бизнес активностью в банковской сфере.

В октябре 2017 года «Либерти банка» — один из крупнейших в Грузии, заявил о смене владельца контрольного пакета акций – более 74,6% акций приобрела компания European Financial Group B.V., зарегистрированная в Нидерландах.

В результате этой сделки бенефициарными владельцами банка стали граждане США Ираклий Рухадзе и Игорь Алексеев, а также гражданин Великобритании Бэн Марсон.

Инна Гудавадзе входит в список из самых богатых женщин Великобритании 2016 года, составленный британской газетой Sunday Time.

Вдова грузинского миллиардера с состоянием в 650 миллионов фунтов стерлингов (938 миллионов долларов) расположилась на 28-ом месте рейтинга. Всего в списке 31 имя.

Издание отмечает, что Инна унаследовала состояние от мужа- миллиардера Бадри Патаркацишвили, который умер от сердечного приступа в 2008 году, а свое богатство скопил посредством золотодобывающих шахт, нефти, телевидения, казино и коммерческой собственности.

"Новости-Грузия"





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