В Тбилиси празднично встречали хоккейную сборную Грузии

24.04.2018 23:57



Из аэропорта сборная Грузии, президент Федерации хоккея страны Ило Давыдов и сопровождавшие их лица направились в Министерство спорта и культуры, где прошел специальный прием для них. Министр спорта и культуры Грузии Михаил Георгадзе (в конце 1980-х годов играл за ватерпольную команду "Динамо" Тбилиси, молодежную сборную Грузии и юношескую сборную СССР) сказал:"Без преувеличения могу сказать, что сборная Грузии по хоккею с шайбой добилась исторического результата, хочу сердечно поздравить хоккеистов, тренеров и Федерацию хоккея Грузии. всю нашу страну с победой на ЧМ среди команд третьего дивизиона и завоеванием права играть во втором дивизионе".



Он выразил надежду на то, что "в будущем сборная Грузии по хоккею с шайбой сможет бороться за высокие результаты во втором дивизионе ЧМ, что будет способствовать росту популярности хоккея в стране". Министр напомнил, что ранее правительство Грузии заявляло о серьезных планах по развитию инфраструктуры зимних видов спорта с целью подачи в будущем заявки на проведение в 2030 году зимних Олимпийских игр в Бакуриани-Боржоми. Георгадзе сообщил, что летом текущего года в Бакуриани начнется строительство современной многофункциональной ледовой арены мировых стандартов (вместимостью 2300 зрителей). Он отметил, что в 2019 году в Тбилиси начнется строительство новой ледовой арены международных стандартов. В нынешнем и будущем году будут созданы ледовые арены в Батуми, Зугдиди и Кутаиси. Эти ледовые арены будут содействовать развитию хоккея с шайбой, фигурного катания и других видов спорта и позволять проводить в Грузии международные турниры. "В нашей стране очень много детей желают заниматься фигурным катанием и хоккеем с шайбой, создание новых арен позволит решить проблему дефицита ледовых сооружений", - сказал он.



Министр отметил, что в январе текущего года премьер-министр Георгий Квирикашвили заявил о желании Грузии принять зимние Олимпийские игры 2030 года. " В январе в Лозанне прошла встреча г-на Квирикашвили с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом, премьер-министр сообщил ему, что у правительства Грузии создан план подготовки инфраструктурных объектов, а также развития зимних видов спорта",-заявил Георгаде. Он сообщил, что "правительство Грузии продолжит работу в направлении создания соответствующих объектов инфраструктуры и подготовки официальной подачи заявки на проведение в 2030 году в стране зимних Олимпийских игр".



Читателям напомню, что сборная Грузии на прошедшем в Кейптауне ЧМ обыграла команды Турции (6:2), Болгарии (5:3), Гонконга (11:1), проиграли южноафриканцам (2:4), а в заключительной встрече 22 апреля разгромили команду Тайваня (11:2) и завоевали право выступить во втором дивизионе чемпионата мира 2019 года. 23-летний форвард сборной Грузии Александр Жужунашвили, выступающий за команду "Мимино" из Бакуриани, стал лучшим бомбардиром и лучшим нападающим ЧМ в ЮАР-он набрал 19 очков (10 шайб + 9 голевых передач) в пяти матчах. Команда Грузии укомплектована хоккеистами, играющими в чемпионате страны, среди которых несколько игроков, родившихся в России, Финляндии и других странах,имеющие гражданство Грузии и выступающие в клубах "Мимино"Бакуриани и командах Тбилиси "Цецхловани джвароснеби", "Рухи мглеби" и "Кинулис раиндеби". Главным тренером сборной Грузии является Роланд Сванидзе, ранее выступавший в Российской хоккейной лиге за новокузнецкий "Металлург" (1996-1998), "Нефтяник" из Альметьевска (1998-1999) и тюменский "Рубин" (1999-2001).



Среди игроков сборной Грузии по хоккею с шайбой хочу также отметить моего друга, уроженца Сухуми Гию Оганесяна (1989 г.р.), который вместе с семьей с 1993 года живет в Тбилиси и Бакуриани. Он играет за клуб "Мимино" Бакуриани, является одним из ветеранов сборной Грузии, в составе которой также выступает его брат Давид Оганесян(родился в 1997 году в Рустави).



Читателям хочу сообщить также, что большое внимание в грузинских и зарубежных СМИ заслужил 27-летний Александр Васильченко, выступающий за "Мимино" и сборную Грузии. На ЧМ в ЮАР по окончании матча с командой Тайваня после исполнения государственного гимна Грузии он на льду в присутствии игроков и зрителей на трибунах сделал предложение руки и сердца своей девушке, которая вышла на площадку поздравить команду. Получив согласие, он вручил невесте кольцо под овации игроков и болельщиков. Эти кадры были показаны в эфире ряда зарубежных и грузинских телеканалов...



В последнее время многие читатели спрашивают об истории хоккея в Грузии.В силу объективных причин и отсутствия необходимой инфраструктуры хоккей с шайбой в 20-ом веке не пользовался особой популярностью в Грузии, но следует отметить, что в 1962 году сборная Грузии по хоккею с шайбой выступала на зимней спартакиаде народов СССР, в 1982–1986 годах в Грузии ежегодно проводились чемпионаты республики по хоккею с шайбой. Тогда ряд показательных тренировок для наших команд провел знаменитый тренер Анатолий Тарасов, на открытие одного из чемпионатов Грузии приезжал выдающийся хоккеист Анатолий Фирсов, который высоко отозвал о возможностях юных грузинских игроков и отметил, что если будут созданы хорошие тренировочные условия, то они могут добиться высоких результатов. В конце 1980-х годов в составе московского ЦСКА и молодежной сборной СССР играл уроженец Грузии, голкипер Котэ Бахуташвили, который считался очень перспективным вратарем. В 1990-х годах в Грузии хоккей был в запустении,с 2005-06 годов он вновь ожил и в последние годы растет популярность хоккея -есть команды в Бакуриани, Тбилиси, Батуми. C 2008 года в стране ежегодно проводится чемпионат страны, тогда грузинских тренеров некоторое время консультировал канадский специалист Патрик Фрайзер, который в свое время играл за юношескую команду Канады.



В заключение хочу отметить, что нынешняя сборная Грузии по хоккею с шайбой воплотила мечты тех поколений хоккеистов нашей страны, которые мечтали об успехах и выходе во второй дивизион ЧМ. В этом направлении много работал и уроженец Тбилиси, бывший хоккеист, а потом президент Федерации хоккея Грузии Денис Давыдов. Автор этих строк был хорошо знаком с ним и реально видел какие усилия он предпринимал для возрождения хоккея и популяризации этой игры в Грузии. В сентябре 2009 года Денис погиб в автокатастрофе в Турции, близ города Эрдинджан: вместе с ним погибли находившиеся в автомашине президент Федерации хоккея Армении Карен Хачатрян, его супруга Гаяне Арутюнян и сын Левон Хачатрян.Это было большой трагедией для их родных и близких, для спорта Грузии и Армении.

В последние годы Федерация хоккея Грузии при поддержке ветеранов и энтузиастов, при содействии спортивных ведомств многое сделала для возрождения и развития хоккея. Результат налицо-победа в ЧМ среди команд третьего дивизиона и выход во второй дивизион, что будет способствовать росту популярности хоккея и увеличению поддержки правительства в этом направлении.



В 2019 году сборная Грузии выступит на чемпионате мира среди команд второго дивизиона в группе В, где ее соперниками будут Новая Зеландия, Израиль, КНДР, Мексика и сборная, которая займет последнее место на ЧМ-2018 во втором дивизионе в группе А, завершающемся 29 апреля в Нидерландах.



Тенгиз Пачкория, заслуженный журналист Грузии





Читатели знают о том, что сборная Грузии по хоккею с шайбой победила на прошедшем в Кейптауне(ЮАР) Чемпионате мира среди команд третьего дивизиона и завоевала право с 2019 года играть во втором дивизионе ЧМ. В Грузии и во всем спортивном мире это расценили как большую сенсацию: ведь сборная Грузии участвует в чемпионатах мира Международной федерации хоккея (IIHF) с 2013 года и никогда не добивалась такого успеха. Поэтому неудивительно то, что сотни людей встретили 24 апреля в Тбилисском международном аэропорту имени Шота Руставели нашу команду. Среди тех, кто встречал нашу хоккейную команду в аэропорту, были юные хоккеисты-игроки действующих в стране детских и юношеских команд. Трудно словами передать эмоции игроков сборной Грузии, которые после длительного перелета из ЮАР в Грузию ( с двумя пересадками) оказались в объятиях не только родных и близких, но и десятков поклонников и специалистов и особенно детей-хоккеистов.Из аэропорта сборная Грузии, президент Федерации хоккея страны Ило Давыдов и сопровождавшие их лица направились в Министерство спорта и культуры, где прошел специальный прием для них. Министр спорта и культуры Грузии Михаил Георгадзе (в конце 1980-х годов играл за ватерпольную команду "Динамо" Тбилиси, молодежную сборную Грузии и юношескую сборную СССР) сказал:"Без преувеличения могу сказать, что сборная Грузии по хоккею с шайбой добилась исторического результата, хочу сердечно поздравить хоккеистов, тренеров и Федерацию хоккея Грузии. всю нашу страну с победой на ЧМ среди команд третьего дивизиона и завоеванием права играть во втором дивизионе".Он выразил надежду на то, что "в будущем сборная Грузии по хоккею с шайбой сможет бороться за высокие результаты во втором дивизионе ЧМ, что будет способствовать росту популярности хоккея в стране". Министр напомнил, что ранее правительство Грузии заявляло о серьезных планах по развитию инфраструктуры зимних видов спорта с целью подачи в будущем заявки на проведение в 2030 году зимних Олимпийских игр в Бакуриани-Боржоми. Георгадзе сообщил, что летом текущего года в Бакуриани начнется строительство современной многофункциональной ледовой арены мировых стандартов (вместимостью 2300 зрителей). Он отметил, что в 2019 году в Тбилиси начнется строительство новой ледовой арены международных стандартов. В нынешнем и будущем году будут созданы ледовые арены в Батуми, Зугдиди и Кутаиси. Эти ледовые арены будут содействовать развитию хоккея с шайбой, фигурного катания и других видов спорта и позволять проводить в Грузии международные турниры. "В нашей стране очень много детей желают заниматься фигурным катанием и хоккеем с шайбой, создание новых арен позволит решить проблему дефицита ледовых сооружений", - сказал он.Министр отметил, что в январе текущего года премьер-министр Георгий Квирикашвили заявил о желании Грузии принять зимние Олимпийские игры 2030 года. " В январе в Лозанне прошла встреча г-на Квирикашвили с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом, премьер-министр сообщил ему, что у правительства Грузии создан план подготовки инфраструктурных объектов, а также развития зимних видов спорта",-заявил Георгаде. Он сообщил, что "правительство Грузии продолжит работу в направлении создания соответствующих объектов инфраструктуры и подготовки официальной подачи заявки на проведение в 2030 году в стране зимних Олимпийских игр".Читателям напомню, что сборная Грузии на прошедшем в Кейптауне ЧМ обыграла команды Турции (6:2), Болгарии (5:3), Гонконга (11:1), проиграли южноафриканцам (2:4), а в заключительной встрече 22 апреля разгромили команду Тайваня (11:2) и завоевали право выступить во втором дивизионе чемпионата мира 2019 года. 23-летний форвард сборной Грузии Александр Жужунашвили, выступающий за команду "Мимино" из Бакуриани, стал лучшим бомбардиром и лучшим нападающим ЧМ в ЮАР-он набрал 19 очков (10 шайб + 9 голевых передач) в пяти матчах. Команда Грузии укомплектована хоккеистами, играющими в чемпионате страны, среди которых несколько игроков, родившихся в России, Финляндии и других странах,имеющие гражданство Грузии и выступающие в клубах "Мимино"Бакуриани и командах Тбилиси "Цецхловани джвароснеби", "Рухи мглеби" и "Кинулис раиндеби". Главным тренером сборной Грузии является Роланд Сванидзе, ранее выступавший в Российской хоккейной лиге за новокузнецкий "Металлург" (1996-1998), "Нефтяник" из Альметьевска (1998-1999) и тюменский "Рубин" (1999-2001).Среди игроков сборной Грузии по хоккею с шайбой хочу также отметить моего друга, уроженца Сухуми Гию Оганесяна (1989 г.р.), который вместе с семьей с 1993 года живет в Тбилиси и Бакуриани. Он играет за клуб "Мимино" Бакуриани, является одним из ветеранов сборной Грузии, в составе которой также выступает его брат Давид Оганесян(родился в 1997 году в Рустави).Читателям хочу сообщить также, что большое внимание в грузинских и зарубежных СМИ заслужил 27-летний Александр Васильченко, выступающий за "Мимино" и сборную Грузии. На ЧМ в ЮАР по окончании матча с командой Тайваня после исполнения государственного гимна Грузии он на льду в присутствии игроков и зрителей на трибунах сделал предложение руки и сердца своей девушке, которая вышла на площадку поздравить команду. Получив согласие, он вручил невесте кольцо под овации игроков и болельщиков. Эти кадры были показаны в эфире ряда зарубежных и грузинских телеканалов...В последнее время многие читатели спрашивают об истории хоккея в Грузии.В силу объективных причин и отсутствия необходимой инфраструктуры хоккей с шайбой в 20-ом веке не пользовался особой популярностью в Грузии, но следует отметить, что в 1962 году сборная Грузии по хоккею с шайбой выступала на зимней спартакиаде народов СССР, в 1982–1986 годах в Грузии ежегодно проводились чемпионаты республики по хоккею с шайбой. Тогда ряд показательных тренировок для наших команд провел знаменитый тренер Анатолий Тарасов, на открытие одного из чемпионатов Грузии приезжал выдающийся хоккеист Анатолий Фирсов, который высоко отозвал о возможностях юных грузинских игроков и отметил, что если будут созданы хорошие тренировочные условия, то они могут добиться высоких результатов. В конце 1980-х годов в составе московского ЦСКА и молодежной сборной СССР играл уроженец Грузии, голкипер Котэ Бахуташвили, который считался очень перспективным вратарем. В 1990-х годах в Грузии хоккей был в запустении,с 2005-06 годов он вновь ожил и в последние годы растет популярность хоккея -есть команды в Бакуриани, Тбилиси, Батуми. C 2008 года в стране ежегодно проводится чемпионат страны, тогда грузинских тренеров некоторое время консультировал канадский специалист Патрик Фрайзер, который в свое время играл за юношескую команду Канады.В заключение хочу отметить, что нынешняя сборная Грузии по хоккею с шайбой воплотила мечты тех поколений хоккеистов нашей страны, которые мечтали об успехах и выходе во второй дивизион ЧМ. В этом направлении много работал и уроженец Тбилиси, бывший хоккеист, а потом президент Федерации хоккея Грузии Денис Давыдов. Автор этих строк был хорошо знаком с ним и реально видел какие усилия он предпринимал для возрождения хоккея и популяризации этой игры в Грузии. В сентябре 2009 года Денис погиб в автокатастрофе в Турции, близ города Эрдинджан: вместе с ним погибли находившиеся в автомашине президент Федерации хоккея Армении Карен Хачатрян, его супруга Гаяне Арутюнян и сын Левон Хачатрян.Это было большой трагедией для их родных и близких, для спорта Грузии и Армении.В последние годы Федерация хоккея Грузии при поддержке ветеранов и энтузиастов, при содействии спортивных ведомств многое сделала для возрождения и развития хоккея. Результат налицо-победа в ЧМ среди команд третьего дивизиона и выход во второй дивизион, что будет способствовать росту популярности хоккея и увеличению поддержки правительства в этом направлении.В 2019 году сборная Грузии выступит на чемпионате мира среди команд второго дивизиона в группе В, где ее соперниками будут Новая Зеландия, Израиль, КНДР, Мексика и сборная, которая займет последнее место на ЧМ-2018 во втором дивизионе в группе А, завершающемся 29 апреля в Нидерландах.Тенгиз Пачкория, заслуженный журналист Грузии











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