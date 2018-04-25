Закон об оскорблении религиозных чувств позволит избежать религиозную вражду - Муфтий Восточной Грузии

25.04.2018 13:09 Сдерживание закона об оскорблении религиозных чувств позволит добиться того, чтобы процессы не переросли в физическое противостояние или разжигание религиозной вражды, — об этом журналистам заявил муфтий Восточной Грузии Ясин Алиев.



По его словам, в последний период участились факты оскорбления религиозных чувств.



«На фоне того, что в последний период участились подобные факты, в определенной мере, наверное, законом произойдет их сдерживание, на основании ужесточения произойдет их сдерживание, и позволит добиться того, чтобы процессы не переросли в физическое противостояние между людьми и не разжигалась религиозная вражда», — заявил муфтий Восточной Грузии.



По словам Ясина Алиева, о законодательной инициативе Эмзара Квициани им стало известно из СМИ и пока он не может говорить о деталях.



По решению комитета по защите прав человека парламента Грузии, в комитете создадут рабочую группу, которая будет обсуждать законодательные регуляции в связи с оскорблением религиозных чувств. В группу войдут представители патриархии Грузии, а также представители разных конфессий. Это решение было принято в ходе обсуждений в комитете поправок в «Уголовный кодекс», подготовленных Эмзаром Квициани.



По инициативе Эмзара Квициани, осквернение религиозных зданий и религиозных святынь, нанесение на них всяких надписей или их повреждение, наказывается штрафом или лишением свободы на срок до двух лет.



Инициированные Эмзаром Квициани изменения предусматривают штраф или ограничение свободы на срок до одного года за публичное высказывание, публикацию либо демонстрацию материалов в отношении религиозных святынь, религиозных организаций, священнослужителей или верующих с целью оскорбления чувств верующих.



Кроме того, согласно законопроекту, осквернение религиозных зданий и других религиозных святынь, нанесение на них любых надписей или повреждение, должно наказываться штрафом или ограничением свободы до двух лет.















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