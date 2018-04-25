Необходима не криминализация оскорбления религиозный чувств, а повышения уровня образования - Сонгулашвили

25.04.2018 15:55 Архиепископ Евангелистско-баптистской Церкви Малхаз Сонгулашвили считает, что криминализация оскорбления религиозных чувств не обязательна.



По словам Малхаза Сонгулашвили, главное, чтобы в стране повысился уровень образования общества в стране и граждане знали, что должны уважать мнения друг друга.



«В случае Грузии, необходима не криминализация оскорбления религиозный чувств, а повышения уровня образования, чтобы все люди в обществе, без религиозности, могли с уважением относится в другому человеку. Не только людям, но и у всему миру необходимо проявить почтительное отношение в отношении людей, животных, внешнему миру, это – главное. Криминализация этого приведет нас к средневековому мышлению. Из примера средневековья мы знаем, что это никому не приносило хороших результатов. Надеюсь, такого не случится», — заявил Сонгулашвили.















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