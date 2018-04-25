Украинские эксперты завершили работу в шахте Миндели в Ткибули

25.04.2018 20:27 Украинские эксперты завершили работу в шахте Миндели в Ткибули, где произошел несчастный случай.



После изучения шахты, горные инженеры заявили, что подготовят свои мнения и рекомендации в 10-дневный срок.



«Мы были на том месте, где произошел несчастный случай. Говорили с администрацией шахты и посмотрели документацию. Мы увезем материалы в Украину и через 10 дней у нас будет готово видение в связи с тем, что стало причиной случившегося факта и как должна продолжаться работа в шахте. Однако, мы не сможем выдать заключение. Это — прерогатива только правоохранителей», — заявил Первому каналу украинский горный эксперт Вячеслав Корол.



Украинские эксперты уже покинули Ткибули, а в Украину отправятся завтра.



Украинские эксперты прибыли вчера в Ткибули, чтобы осмотреть шахту Миндели.



Жертвами происшествия в шахте Миндели в Ткибули 5 апреля стали шесть человек. Пострадали трое шахтеров.















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