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Украинские эксперты завершили работу в шахте Миндели в Ткибули
25.04.2018 20:27
Украинские эксперты завершили работу в шахте Миндели в Ткибули, где произошел несчастный случай.
После изучения шахты, горные инженеры заявили, что подготовят свои мнения и рекомендации в 10-дневный срок.
«Мы были на том месте, где произошел несчастный случай. Говорили с администрацией шахты и посмотрели документацию. Мы увезем материалы в Украину и через 10 дней у нас будет готово видение в связи с тем, что стало причиной случившегося факта и как должна продолжаться работа в шахте. Однако, мы не сможем выдать заключение. Это — прерогатива только правоохранителей», — заявил Первому каналу украинский горный эксперт Вячеслав Корол.
Украинские эксперты уже покинули Ткибули, а в Украину отправятся завтра.
Украинские эксперты прибыли вчера в Ткибули, чтобы осмотреть шахту Миндели.
Жертвами происшествия в шахте Миндели в Ткибули 5 апреля стали шесть человек. Пострадали трое шахтеров.
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