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Фестиваль региональных театров пройдет в альтернативном от Потийского театра месте
25.04.2018 20:29
Фестиваль региональных театров, вместо Потийского театра, пройдет в альтернативном пространстве
Поти и в этом году, традиционно, будет принимать Международный фестиваль региональных театров. Информацию распространяют местные власти.
В аварийном здании Потийского театра пока не завершены работы по реабилитации. Рабочий процесс в театре остановлен.
По словам директора театра, организационный совет все же принял решение о проведении фестиваля. По его словам, для разных мероприятий в рамках фестиваля будут использованы все соответствующие пространства в городе.
«Пока неизвестно, когда начнутся работы по реабилитации здания, так как экспертиза пока не была проведена. Мы все же приняли решение, чтобы фестиваль прошел в Поти, чтобы реально не перешел в другой город. Мы подберем альтернативные пространства, где будет возможность провести мероприятия», — заявил директор театра Тенгиз Хухия.
Организаторы фестиваля встретились по этому вопросу с мэром города Гочей Курдгелия.
На встрече было решено, что фестиваль пройдет 21-30 июля и участие в нем примут труппы из разных уголков Грузии, а также Англии, Польши, Украины, Литвы и России.
IV Международный фестиваль региональных театров пройдет при поддержке министерства культуры и спорта Грузии и мэрии муниципалитета города Поти.
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