День черкесского флага в Тбилиси отметили презентацией книги

25.04.2018 23:14 25 апреля в разных частях мира адыги празднуют День черкесского флага. Эта дата была официально утверждена Верховным советом Адыгеи в 1992 году.



День черкесского флага, символизирующий единение и независимость, впервые был отпразднован в 2010-м.



По этому случаю в Грузии презентована книга "История адыхейского народа" этнографа XIX века Шоры Ногмова. На грузинский язык ее перевела научная сотрудница Черкесского культурного центра в Тбилиси Мариам Бежиташвили.



"История адыхейского народа" Шоры Ногмова – это летопись, в которой предпринята попытка научно систематизировать жизнь черкесов.















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