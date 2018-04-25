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День черкесского флага в Тбилиси отметили презентацией книги
25.04.2018 23:14
25 апреля в разных частях мира адыги празднуют День черкесского флага. Эта дата была официально утверждена Верховным советом Адыгеи в 1992 году.
День черкесского флага, символизирующий единение и независимость, впервые был отпразднован в 2010-м.
По этому случаю в Грузии презентована книга "История адыхейского народа" этнографа XIX века Шоры Ногмова. На грузинский язык ее перевела научная сотрудница Черкесского культурного центра в Тбилиси Мариам Бежиташвили.
"История адыхейского народа" Шоры Ногмова – это летопись, в которой предпринята попытка научно систематизировать жизнь черкесов.
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