«Репортеры без границ»: Журналистов в Египте и Турции считают террористами

26.04.2018 11:03 Иногда, политические лидеры не считают, что журналистская деятельность способствует демократическому развитию страны и представляет собой главную ось в этом процессе, — об этом директор брюссельского офиса «Репортеров без границ» Джулия Межерзак заявила Первому каналу.



По ее словам, растет тенденция использования языка ненависти в отношении журналистики. Как она отметила, в некоторых странах, например в Египте и Турции, журналистов считают террористами.



«Репортеры без границ» обнародовали ежегодный отчет. Глобально ситуация ухудшается. Более того, тревожна во многих странах. На карте мы видим много стран, отмеченных черным, а также много стран, которые на карте в красном цвете. Это означает, что ситуация очень тяжелая и это вызывает нашу обеспокоенность. Мы видим, как используется в отношении журналистов и журналистики язык ненависти и эта тенденция растет.



Мы видим, что иногда политические лидеры не считают, что журналистская деятельность способствует демократическому развитию страны и представляет собой главную ось в этом процессе. В некоторых странах, например в Египте и Турции, журналистов считают террористами. Больше всего журналистов задержано в Турции», — заявила Джулия Межерзак Первому каналу.















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