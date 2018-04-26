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Кадагидзе: Родители тратят 600 миллионов долларов на то, что должна давать всем средняя школа


26.04.2018   12:42
Школу надо спасать - считает декан бизнес школы Илиауни, бывший глава Нацоинального банка Грузии Георгий Кадагидзе, и говорит, что в мире не существует развитой страны с такими катастрофическими школьными показателями, как у Грузии.

"Как известно, получение образования является основным правом, предусмотренным европейской конвенцией и нашей конституцией.

Государство ежегодно тратит 600 миллионов лари на среднюю школу. Почти столько же тратят родители ежегодно на частных репетиторов для детей.

Уточню, родители, у которых есть возможность, тратят 600 миллионов лари на то, что должна давать всем средняя школа.

Уже во время школьного выпуска налицо громадная разница между социальными группами в доступности элементарного образования.

Ежегодно 40 000 подростка заканчивают "школу".

В мире не существует развитой страны с такими катастрофическими школьными показателями, как у нас.

Школу надо спасать!!! – пишет экс-президент НБГ на своей странице Facebook.







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