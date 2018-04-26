Национальная комиссия коммуникаций Грузии приостановила авторизацию «НТВ плюс»

26.04.2018 20:51 Национальная комиссия коммуникаций приостановила авторизацию российскому государственному телеоператору "НТВ плюс". По сообщению комиссии, компания сама попросила приостановить авторизацию.



На сегодняшнем заседании Национальная комиссия коммуникаций Грузии обсудила приостановление авторизации российской государственной компании "НТВ плюс".



По заявлению комиссии коммуникации после того, как наряду с "НТВ плюс" они потребовали еще у двух компаний (не связанных с "НТВ плюс") представить данные из Реестра предпринимательских и непредпринимательских юридических лиц Грузии, все три компании обратились к комиссии коммуникаций с письмом. В ответ на письмо НКК российская компания попросила приостановить авторизацию.



"НТВ плюс" прошла авторизацию в Грузии в 2016 году, и получила право оказывать услугу спутникового транзитного вещания. Сама российская компания 10 апреля 2018 года заявила, что они готовятся к входу в Грузию, и "географической экспансии". По заявлению "НТВ плюс", вход в Грузию является не только бизнес проектом, его также рассматривают как "социальную миссию".



По заявлению Ассоциации молодых юристов Грузии, Национальная комиссия коммуникаций не должна была давать "НТВ плюс" возможность пройти авторизацию, поскольку законного основания для этого не существовало.

















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