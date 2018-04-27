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Открыта подача заявок для участия в Летнем лагере Европейской школы - 2018 в Грузии


27.04.2018   10:25
Молодежь из ЕС и шести Восточных стран-соседей ЕС (Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Республика Молдова и Украина) приглашают подать заявку для участия в Летнем лагере Европейской школы 2018 года, который пройдет в Грузии с 9 по 29 августа. Возраст участников должен быть от 14 до 18 лет.

Летний лагерь соберет около 100 молодых людей для участия в различных интерактивных и образовательных мероприятиях. Эти мероприятия будут направлены на то, чтобы подчеркнуть европейские гражданские ценности и способствовать сотрудничеству, многокультурному взаимопониманию и терпимости среди молодежи в регионе Восточного партнерства.

Лагерь будет подготовительным этапом для потенциальных студентов Европейской школы Восточного партнерства и для других заинтересованных молодых людей с целевым коэффициентом участия между Восточными странами-соседями ЕС и государствами-членами ЕС примерно 80-20.

Заявки принимаются до 18 мая 2018 года. Более подробную информацию о том, как подать заявку, можно найти здесь.

Создание Европейской школы Восточного партнерства является частью более широких региональных усилий по удовлетворению потребностей молодежи, уделяя особое внимание среднему образованию. Это флагманский проект Комиссии в регионе Восточного соседства и является одним из "20 ключевых результатов в Восточном партнерстве на 2020 год".






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