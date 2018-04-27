Тело убитого в Турции гражданина Грузии доставлено на Родину

27.04.2018 13:07 Тело убитого в Турции гражданина Грузии Лухума Джанджария уже доставили на родину.



По словам сына, на теле покойного отмечаются множественые травмы, из-за чего ему было сложно опознать отца.



Семья требует своевременного расследования дела об убийстве и утверждает, что Лухум Джанджария был убил в Турции грузинами.



47-летний Лухум Джанджария с помощью близкого человека выехал на работу в Турцию 10 дней назад. Через несколько дней его тело было обнаружено в одном из скверов Стамбула.



Лухум Джанджария является уроженцем деревни Кахати Зугдидского муниципалитета.















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