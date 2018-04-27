|
Тело убитого в Турции гражданина Грузии доставлено на Родину
27.04.2018 13:07
Тело убитого в Турции гражданина Грузии Лухума Джанджария уже доставили на родину.
По словам сына, на теле покойного отмечаются множественые травмы, из-за чего ему было сложно опознать отца.
Семья требует своевременного расследования дела об убийстве и утверждает, что Лухум Джанджария был убил в Турции грузинами.
47-летний Лухум Джанджария с помощью близкого человека выехал на работу в Турцию 10 дней назад. Через несколько дней его тело было обнаружено в одном из скверов Стамбула.
Лухум Джанджария является уроженцем деревни Кахати Зугдидского муниципалитета.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна