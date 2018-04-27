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В связи со 100 летним юбилеем Первой Грузинской Демократической Республики объявлен конкурс студенческих эссе


27.04.2018   13:55
Министерство иностранных дел Грузии и Тбилисский государственный университет имени Иванэ Джавахишвили объявляют конкурс студенческих эссе в связи со 100 летним юбилеем Первой Грузинской Демократической Республики, на тему внешней политики республики (1918-1921).

На мероприятии по случаю начала конкурса с приветственной речью к студентам обратились вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе и ректор ТГУ Георгий Шарвашидзе.

Тематикой конкурса эссе является внешняя политика Грузинской Демократической Республики и работы должны касаться конкретной сферы внешней политики Грузинской Демократической Республики, конкретного события и/или личности.

Принять участие в конкурсе могут студенты всех трех уровней аккредитованных в Грузии университетов. Объем конкурсной работы — 800-1000 слов. Работа должна быть выполнена шрифтом Sylfaen, размер – 11, пробел — 1,5. Студенты, участвующие в конкурсе должны указать: имя, фамилию, контактную информацию, университет, факультет, курс, ступень и направление учебы.

Комиссия, состоящая из представителей МИДа и ТГУ отберет три лучшие работы, которые будут опубликованы на веб-страницах министерства иностранных дел, Тбилисского государственного университета и СМИ-партнеров.

Также, авторов лучших эссе наградят призами. Церемония награждения пройдет 24 мая.

Желающие принять участие в конкурсе должны отправить эссе по эл. адресу conference.library@tsu.ge. Работы принимаются по 18 мая 2018 года.






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