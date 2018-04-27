Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Black Sea Jazz Festival назвал хедлайнеров главного музыкального события лета в Грузии


27.04.2018   18:18
Главное джазовое событие лета в Грузии - Black Sea Jazz Festival 2018, пройдет в Батуми с 19 по 22 июля. Хедлайнеры 12-го по счету фестиваля уже известены. Среди звездных участников - рэп-исполнитель Вайклеф Жан, солист Led Zeppelin Роберт Плант и американская соул-певица Эрика Баду.

Откроется фестиваль концертом Роберта Планта, который 19 июля выступит вместе с группой Sensational Space Shifters на сцене Black Seа Arena в курортном местечке Шекветили на черноморском побережье Грузии.

20 июля в Батумском теннисном клубе состоится концерт обладательницы четырех премий «Грэмми» Эрики Баду, которую в США называют «королевой нео-соула». Выступать она будет под сценическим именем DJ LO Loretta Brown. Сразу после Баду на сцену выйдет американский тромбонист, трубач и певец Трой Эндрюс вместе со своим коллективом Trombone Shorty & Orleans Avenue.

21 июля на этой же территории выступит обладатель трех премий «Грэмми», знаменитый хи-хоп-исполнитель и продюсер Вайклеф Жан.

22 июля Black Sea Jazz Festival 2018 завершится концертом группы R+R=NOW - молодые гранды современного джаза и поп-сцены США. Группа была основана джаз-пианистом и опытным продюсером Робертом Гласпером, который получил «Грэмми» за свои альбомы «Black Radio» и «Black Radio 2».

Black Sea Jazz Festival проводится в Грузии с 2007 года компанией Eastern Promotion.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Банки Грузии сократили прибыль в лари в I кв на 9,1% г/г
В отличие от Топ-менеджеров, у 99% занятых в банковском секторе низкая зарплата
Сотрудники Тбилисского метрополитена требуют повышения зарплат
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
СГБ о возможном закрытии грузинских школ в Абхазии: Мы изучаем вопрос
Останки 22 человек, пропавших без вести в ходе вооруженного конфликта в Абхазии, доставят в собор Троицы
В Гали прошла очередная встреча механизма по превенции инцидентов и реагированию на них
Для лиц, торгующих вдоль линии разделения, будут установлены льготы
В Тбилиси похоронят 22 человек, погибших в Абхазии в 90-х годах
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Совет Европы из-за скандалов отменила исторический саммит к своему 70-летию
Армен Саргсян не представляет, что стоящий сегодня на площади завтра человек может дать взятку
Путин не встречался с представителем бывшего руководства Армении
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна