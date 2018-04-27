Black Sea Jazz Festival назвал хедлайнеров главного музыкального события лета в Грузии

27.04.2018 18:18 Главное джазовое событие лета в Грузии - Black Sea Jazz Festival 2018, пройдет в Батуми с 19 по 22 июля. Хедлайнеры 12-го по счету фестиваля уже известены. Среди звездных участников - рэп-исполнитель Вайклеф Жан, солист Led Zeppelin Роберт Плант и американская соул-певица Эрика Баду.



Откроется фестиваль концертом Роберта Планта, который 19 июля выступит вместе с группой Sensational Space Shifters на сцене Black Seа Arena в курортном местечке Шекветили на черноморском побережье Грузии.



20 июля в Батумском теннисном клубе состоится концерт обладательницы четырех премий «Грэмми» Эрики Баду, которую в США называют «королевой нео-соула». Выступать она будет под сценическим именем DJ LO Loretta Brown. Сразу после Баду на сцену выйдет американский тромбонист, трубач и певец Трой Эндрюс вместе со своим коллективом Trombone Shorty & Orleans Avenue.



21 июля на этой же территории выступит обладатель трех премий «Грэмми», знаменитый хи-хоп-исполнитель и продюсер Вайклеф Жан.



22 июля Black Sea Jazz Festival 2018 завершится концертом группы R+R=NOW - молодые гранды современного джаза и поп-сцены США. Группа была основана джаз-пианистом и опытным продюсером Робертом Гласпером, который получил «Грэмми» за свои альбомы «Black Radio» и «Black Radio 2».



Black Sea Jazz Festival проводится в Грузии с 2007 года компанией Eastern Promotion.















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