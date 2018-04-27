Автобусным остановкам в Хашури и Мцхета присвоили статус памятника культурного наследия

27.04.2018 19:00 Двум автобусным остановкам присвоили статус памятника культурного наследия.



Приказ об этом издал генеральный директор Национального агентства охраны культурного наследия Грузии.



Обладателями статуса недвижимого памятника культурного наследия стали автобусные остановки в селе Тезери Хашурского муниципалитета и в селе Патара Канда Мцхетского муниципалитета.



Оба объекта построены в 70-ых годах XX века. Индивидуальный правовой акт в Законодательном вестнике был опубликован сегодня, 27 апреля.















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