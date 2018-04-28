За последний год в Грузии усыновили около 130 детей

28.04.2018 11:02 За последний год в Грузии усыновили 129 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом сообщает телекомпания «Имеди» со ссылкой на Агентство социального обслуживания Грузии.



Только за три месяца 2018 года в Грузии усыновили 18 детей. Примечательно, что с января 2017 года по март 2018 года двоих детей из Грузии усыновили иностранные пары.

В Грузии существуют определенные ограничения для пар, желающих усыновить ребенка.



Так, приемными родителями не смогут стать лица, страдающие инфекционными или какими-то другими серьезными заболеваниями. Кроме того, они не должны быть судимы за тяжкие преступления. Приемные родители также должны подтвердить, что смогут обеспечить хорошие условия для воспитания ребенка.



Семья сможет встать в очередь на усыновление, если соцагент даст им положительную характеристику. По закону, разница в возрасте между ребенком и приемным родителем не должна превышать 16 лет. Лица в возрасте старше 50 не могут усыновлять детей до 10 лет.



С 2010 года в Грузии ежегодно усыновляют порядка 200 детей. В их число входят падчерицы или пасынки, дети, усыновленные прямым путем, родственниками и так далее.

Агентство социального обслуживания также приводит статистику по беспризорным детям, которые посещают дневные центры и круглосуточные убежища.



В марте 2018 года услугами специальных центров воспользовались 188 беспризорных детей. 140 из них посещали дневные центры, а 48 – круглосуточные убежища.



В 2017 году услугами воспользовались 270 детей – из них 186 были посетителями дневных центров, а 84 – бенефициарами круглосуточных убежищ. В 2016 году за помощью в специальные центры обратились 239 беспризорных ребенка – 162 человека посещали в дневные центры, а 77 – круглосуточные. На сегодняшний день в Грузии функционирует шесть дневных центров и шесть круглосуточных убежищ.



Четыре дневных центра и четыре убежища расположены в Тбилиси. В Рустави и Кутаиси функционирует по одному дневному центру и убежищу.



Дневные центры для беспризорных детей должны обеспечивать их двухразовым питанием, помочь в соблюдении гигиены, в случае необходимости оказать медицинскую помощь, в том числе услуги психолога. Дневные центры также обязаны заинтересовать детей, чтобы включить их в образовательный процесс, привлечь к культурным и спортивно-оздоровительным мероприятиям.



Что касается круглосуточных центров, то там беспризорные дети могут получить те же услуги, что и в дневных центрах, но в течение 24-х часов.



С 2014 года в Грузии действует регламент «Правила заботы о ребенке», который обязателен для детских центров и всех учреждений, осуществляющих 24-часовую заботу о ребенке. Эти правила обязывают учреждения защищать конфиденциальность, соблюдать стандарты питания, заботиться о развитии ребенка, защищать от насилия и готовить к самостоятельной жизни.



"Новости-Грузия"











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