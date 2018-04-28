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В Кутаиси врачи спустя 17 лет обнаружили в носу пациентки проволоку
28.04.2018 17:54
Грузинские врачи извлекли из носа пациентки проволоку, о существовании которой молодая женщина не догадывалась на протяжении 17 лет.
Операция была проведена в кутаисском Национальном Центре заболеваний уха, горла и носа имени Дмитрия Мхеидзе. Как сообщили в клинике, к ним обратилась женщина, которая на протяжении почти двух десятилетий перманентно лечилась от синусита — воспаления слизистой оболочки придаточных пазух носа.
«В клинику «Гиди» обратилась молодая пациентка, которую в течение нескольких лет беспокоили головные боли, затрудненное дыхание и дискомфорт в носу», — говорится в сообщении на фейсбук-странице клиники.
Как отмечается, именно врачи клиники «Гиди» установили, что проблемы с дыханием у молодой женщины возникли из-за присутствия инородного тела в носу.
Проволоку, длинна которой составляет несколько сантиметров, извлекла хирург Натия Апхадзе. В настоящее время пациентка чувствует себя хорошо.
В клинике утверждают, что проволока оставалась в носу женщины в течение 17 лет. Вместе с тем, там не уточняют, как именно этот предмет попал туда.
"Новости-Грузия"
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