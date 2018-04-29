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Патриарх принимает настоятеля Ватопедской большой лавры на горе Афон, архимандрита Ефрема, русских и украинских священнослужителей


29.04.2018   16:29
Католикос-Патриарх всея Грузии принимает настоятеля находящейся на горе Афон Ватопедской большой лавры, архимандрита Ефрема, русских и украинских священнослужителей. Сегодня они находились в Кафедральном соборе Пресвятой Троицы, где Католикос-Патриарх всея Грузии отслужил службу.

«Есть человек, который рушит, есть человек, который строит. Есть человек, который заботиться и есть человек, который не заботиться. Дай Бог, чтобы каждый из нас и каждый человек был строителем, доброжелательным, и миролюбивым. Сегодня у нас большие гости. Сказано мудрецом, что гость от Бога, и я смотрю на этих гостей как на людей, посланных Богом. Прежде всего, я хочу поблагодарить Господа, который послал отца Ефрема со Святой горы Афон. Это личность, посланная Богом, и я прошу его передать мои благословения афонским отцам. Сегодня у нас также епископ Русской церкви. Много гостей из Украины. Мы просим Господа, чтобы в Украине стало спокойно, чтобы в этой стране водворился мир», - сказал патриарх.

Он особенно поблагодарил архимандрита Ефрема за то, что он принимает грузинских монахов, послушников и игуменов.







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