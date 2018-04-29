|
В Ливии освобожден грузинский моряк Сослан Какабадзе
29.04.2018 18:55
В Ливии освобожден грузинский моряк Сослан Какабадзе.
По информации МИД Грузии, на состоявшемся сегодня в Триполи судебном заседании судья принял решение об освобождении гражданина Грузии.
По данным ведомства, посол Грузии в Египте Александр Налбандов находится в Ливии. Он уже навестил задержанных грузинских моряков и проводит встречи в МИД Ливии.
В августе 2015 года Какабадзе устроился на работу на корабле, ходящим под флагом Того. Через 12 дней после начала работы экипаж судна, в том числе Сослан Какабадзе, был задержан в Ливии.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна