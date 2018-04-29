В Ливии освобожден грузинский моряк Сослан Какабадзе

29.04.2018 18:55 В Ливии освобожден грузинский моряк Сослан Какабадзе.



По информации МИД Грузии, на состоявшемся сегодня в Триполи судебном заседании судья принял решение об освобождении гражданина Грузии.



По данным ведомства, посол Грузии в Египте Александр Налбандов находится в Ливии. Он уже навестил задержанных грузинских моряков и проводит встречи в МИД Ливии.



В августе 2015 года Какабадзе устроился на работу на корабле, ходящим под флагом Того. Через 12 дней после начала работы экипаж судна, в том числе Сослан Какабадзе, был задержан в Ливии.















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