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Системы мониторинга мраморного клопа устанавливаются и на территориях государственного лесного фонда


29.04.2018   19:38
В Зугдиди на внешнем периметре леса «Горы Урта», который находится под управлением Национального агентства лесного хозяйства, установлены системы мониторинга за мраморным клопом.

По данным министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии, мероприятия против мраморного клопа проводятся в соответствии с планом.

«Системы мониторинга расположены по всей стране, с их помощью определяются количество вредителей и ареал распространения. В масштабах всей страны, по периметру лесов будут установлены станции, работающие по технологии «завлеки и уничтожь». В регионе Самегрело-Земо Сванети по периметру лесов, находящихся под управлением агентства лесного хозяйства, в общей сложности будет установлено до 2800 феромонов», — говорится в информации ведомства.






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