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Системы мониторинга мраморного клопа устанавливаются и на территориях государственного лесного фонда
29.04.2018 19:38
В Зугдиди на внешнем периметре леса «Горы Урта», который находится под управлением Национального агентства лесного хозяйства, установлены системы мониторинга за мраморным клопом.
По данным министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии, мероприятия против мраморного клопа проводятся в соответствии с планом.
«Системы мониторинга расположены по всей стране, с их помощью определяются количество вредителей и ареал распространения. В масштабах всей страны, по периметру лесов будут установлены станции, работающие по технологии «завлеки и уничтожь». В регионе Самегрело-Земо Сванети по периметру лесов, находящихся под управлением агентства лесного хозяйства, в общей сложности будет установлено до 2800 феромонов», — говорится в информации ведомства.
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